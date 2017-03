Pub

Concelhia local emitiu declaração de apoio à recandidatura de Paulo Fonseca. Fonte próxima diz que autarca chegou a acordo com credores, mas versão não é confirmada

Apesar de ter sido declarado insolvente e com um processo de perda de mandato em curso, Paulo Fonseca, atual presidente da Câmara de Ourém, conta com o apoio da concelhia e da distrital do PS para a recandidatura ao cargo. Segundo o presidente da distrital socialista de Santarém, António Gameira, o autarca de Ourém já "chegou a um acordo com os credores" e por isso, legalmente, não há nada que o impeça de ser recandidato. Esta versão, porém, não é confirmada por um dos credores contactados pelo DN, a Parvalorem, empresa pública que herdou os chamados ativos tóxicos do BPN.

Após o trânsito em julgado da sentença que declarou a insolvência pessoal de Paulo Fonseca, uma vez que o seu património não chegava para pagar dívidas reconhecidas pelo tribunal de mais de quatro milhões de euros, o Ministério Público avançou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria com uma ação de perda de mandato, 226/17.8BELRA, precisamente devido à declaração de insolvência de Paulo Fonseca.

Declaração essa que, segundo a Lei Eleitoral das Autarquias Locais o impede de se candidatar a uma câmara. No artigo 6.º refere-se que são "igualmente inelegíveis para os órgãos das autarquias locais: os falidos e insolventes, salvo se reabilitados". Ora, segundo uma fonte próxima do autarca de Ourém, que o DN tentou por diversas vezes contactar para o telemóvel, mas em vão, Paulo Fonseca já após o trânsito em julgado da sentença que o declarou insolvente "fez um acordo com os credores, pedindo de imediato a sua reabilitação".

Esta situação não é, porém, confirmada, pelo menos, por um credor: a Parvalorem. Fonte da empresa disse ao DN que "há uns meses" houve uma "troca de e-mails" para se tentar chegar a um acordo, mas "nada foi concretizado". Segundo a lista de créditos reconhecidos, Paulo Fonseca devia 945 mil euros à Parvalorem. Contactado pelo DN, o administrador de insolvência do processo, Rui Nunes, afirmou desconhecer qualquer acordo, dizendo apenas estar neste momento a proceder à liquidação do ativo das empresas devedoras.

"Paulo Fonseca foi considerado insolvente porque era sócio de empresas que faliram. Ultrapassada esta questão, o PS considera que ele é um candidato fortíssimo, porque reduziu o endividamento da Câmara de Ourém e fez obra no município", afirmou António Gameiro, presidente da distrital socialista de Santarém.

Ainda que chegue a um acordo com os credores, a declaração de "reabilitação" terá de passar por um juiz. E Paulo Fonseca precisará dela até à data-limite de entrega das listas para as candidaturas. Segundo a lei, estas são entregues até ao 55.º dia anterior à data do ato eleitoral fixada pelo governo.

Apesar de todas as dúvidas relacionadas com a elegibilidade ou inelegibilidade de Paulo Fonseca, a concelhia anunciou publicamente o seu apoio à recandidatura do autarca, dizendo que "o processo que o cidadão Paulo Fonseca enfrenta, decorrente da sua atividade profissional, remonta ao ano de 2008 e a um conjunto de circunstâncias relacionadas com uma empresa da qual foi sócio, face à crise económica e do setor do imobiliário que atingiram milhares de empresas em Portugal".

No mesmo comunicado, a estrutura local dos socialistas declarara ainda que quando "Paulo Fonseca liderou a candidatura à Câmara de Ourém, em 2009, estes problemas pessoais já existiam", considerando que é "o líder que o concelho de Ourém precisa, pelo rigor e abnegação que tem desenvolvido na gestão pública municipal".

O PS/Ourém afirmou ainda confiar na "resolução do seu processo pessoal, no local próprio". Em declarações ao jornal "mediotejo.pt", o autarca declarou estar a "pensar" no convite que lhe foi endereçado pelos socialistas de Ourém.