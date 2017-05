Pub

Questão foi feita durante debate sobre educação

O líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, questionou hoje o PS se passados 44 anos sobre a fundação do partido vai ficar "refém do comunismo" ou manter-se "fiel aos seus princípios" e dialogar com os sociais-democratas.

A questão foi lançada no final do debate agendado pelo PSD sobre o modelo de gestão das escolas, marcado por posições ideológicas distintas em torno do que devem ser os poderes dos órgãos de gestão da escola e a participação da comunidade, pais, alunos, professores e autarquias.

Para o PSD, o atual modelo (criado em 2008 e alterado em 2012) tem dado "bons resultados", mas pode ser melhorado, conferindo mais poder aos órgãos de gestão, nomeadamente ao nível da constituição das turmas e da definição de projetos pedagógicos diferenciados.

"O serviço público de educação não precisa de excessos corporativistas ou ideológicos, precisa de cultura de mérito", defendeu Luís Montenegro.

As críticas às posições da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) estiveram presentes ao longo de todo o debate por parte das bancadas do PSD e do CDS-PP, com os sociais-democratas a declararem que as escolas não podem ser transformadas em "células de atividade sindical ou partidária".

"O PSD recusa o regresso a modelos do século passado, sob falsos pretextos de democraticidade", afirmou o deputado Amadeu Albergaria ao apresentar o diploma do partido sobre autonomia e gestão escolar.

Tanto o PS, como o PCP, o PEV e o BE rejeitaram a iniciativa dos sociais-democratas, que mereceu a abstenção do PAN e do CDS-PP.

Para o PS, o projeto de lei do PSD apresentava "um conjunto de ideias sem coerência e sem rumo", com os órgãos de gestão a "atropelarem-se" nas competências. De acordo com o deputado Porfírio Silva, "em tempo", o PS apresentará as suas propostas em matéria de gestão.

A deputada do BE Joana Mortágua anunciou que o Bloco irá apresentar o seu próprio projeto e observou que o diploma do PSD referia dez vezes a palavra "autonomia" e nenhuma a palavra "democracia".

"Apesar de falar de autonomia muitas vezes não há nenhuma proposta para reforçar a autonomia das escolas", disse Joana Mortágua.

Para o PCP, o documento aprofundava ainda mais o poder centralizado no diretor. "O PSD está confortável com a opção de um diretor de escola que centraliza tudo nele", sustentou Ana Mesquita.

O CDS-PP aproveitou para criticar as provas de aferição introduzidas pelo Governo, no âmbito de um novo modelo de avaliação em que deixaram de existir exames no 4.º e no 6.º ano de escolaridade.

A deputada centrista Ana Rita Bessa questionou ainda o PS se vai apoiar a escola pública ou os sindicatos.