Pub

Deputado quer se a ministra da da Administração Interna recebeu o documento subscrito pelos 25 comandantes de bombeiros contra possível nomeação

O PSD pediu explicações ao Governo sobre a nomeação do 2.º Comandante Distrital de Aveiro (CODIS) do Serviço de Proteção Civil, depois de as corporações de bombeiros terem contestado um nome "sem experiência e currículo".

"A Associação Nacional de Proteção Civil, entidade sob jurisdição direta do Ministério da Administração Interna, apresta-se para proceder à nomeação de Augusto Vidal Leite para o cargo de 2.º Comandante Operacional Distrital de Aveiro", refere o deputado Amadeu Soares Albergaria, do PSD, com base "em notícias vindas a público", na pergunta dirigida à ministra da Administração Interna.

Tal nomeação, a concretizar-se, "motivará um generalizado mau estar entre as Corporações de Bombeiros Distritais de Aveiro e a sua cadeia de Comando Operacional Distrital, situação que redundará, necessariamente, num deterioramento do serviço prestado às populações", adverte o deputado do PSD que questionou a ministra Constança Urbano de Sousa.

Amadeu Soares Albergaria pretende que a ministra esclareça se "tem algum fundamento, as notícias que têm sido publicadas nos últimos dias, nomeadamente quanto a hipotética nomeação" de Augusto Vidal Leite para 2.º Comandante Operacional Distrital de Aveiro de Proteção Civil.

Pretende saber também se a ministra recebeu o documento subscrito pelos 25 comandantes das corporações de bombeiros do Distrito de Aveiro, no qual estes se mostram frontalmente contra essa eventual nomeação.

Citando notícias vindas a público, o PSD refere que "Augusto Vidal Leite, de 32 anos, possui o posto de bombeiro de terceira classe, a mais baixa classe de bombeiros, na corporação dos Bombeiros Voluntários da Murtosa, sendo que do seu currículo não consta qualquer cargo de comando operacional."