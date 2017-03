Pub

Partido quer saber quanto custou o que classificou de "perdão parcial de dívida" aos bancos

O PSD sublinhou que o Governo tinha assegurado que não existiriam garantias públicas na venda do Novo Banco, desafiando o executivo a esclarecer hoje essa dúvida e quanto custou o que classificou de "perdão parcial de dívida" aos bancos.

"Recordo que, nos últimos meses, o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, por diversas vezes, garantiram que não iria haver envolvimento de mais dinheiro dos contribuintes nos bancos e que não existiriam garantias públicas na venda do Novo Banco", afirmou o vice-presidente da bancada do PSD António Leitão Amaro, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Para o deputado do PSD, notícias de hoje, que não detalhou, "deixam muitas dúvidas e reticências sobre o cumprimento desse compromisso", exigindo do Governo dois esclarecimentos "muito concretos", na conferência de imprensa prevista para hoje à tarde.

"Em primeiro lugar, se há ou não garantias públicas, empréstimos ou dinheiros do Estado envolvidos no negócio de venda do Novo Banco? Qual o montante? Que garantias são? Quais é que são as condições e qual é o custo para os contribuintes", questionou Leitão Amaro.

"Dinheiro do Estado é dos portugueses, não é do Governo", sublinhou.

Por outro lado, o PSD considera que existe "um segundo esclarecimento fundamental".

"O Governo tem hoje de dizer quanto custa o perdão parcial de dívida que fez aos bancos nas últimas semanas relativamente ao empréstimo ao fundo de resolução relativamente ao Novo Banco", afirmou.

Para o vice-presidente da bancada do PSD, "ao ter decidido alargar prazos de pagamento e reduzir os juros pagos, o Estado, o Governo, o que fizeram foi dar um perdão aos bancos".

"Depois desta alteração, os bancos, através do fundo de resolução, ficam a pagar ao Estado um valor real muito inferior do que o suportado pelos contribuintes", disse.

A 21 de março, o Ministério das Finanças anunciou que as condições do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução foram revistas e o prazo de pagamento dos reembolsos alargado para dezembro de 2046, relativos à injeção de 3.900 milhões de euros pelo Tesouro para a resolução do BES e capitalização do Novo Banco em agosto de 2014 e de 489 milhões de euros na intervenção no Banif, dos quais 136 milhões de euros já foram reembolsados.

Questionado pela SIC qual será a posição do PSD, se se confirmar a existência dessas garantias do Estado, Leitão Amaro respondeu que essa estação televisiva tem vindo a transmitir notícias segundo as quais "o Governo falhou no compromisso público que fez com o país", mas remeteu a reação do PSD para quando os contornos do negócio forem divulgados ao país.

"O PSD quer ouvir a resposta do Governo e tomará posição sobre ela", disse.

A SIC está a noticiar que o Governo garante futuros aumentos de capital do Novo Banco até ao máximo de 3,8 mil milhões de euros, sendo esta uma das cláusulas principais do contrato de venda do Novo Banco.

De acordo com a estação televisiva, há um acordo entre os dois sócios, o fundo norte-americano Lone Star, que compra 75%, e o Fundo de Resolução da banca que fica com 25% do banco: se o principal rácio de capital do Novo Banco cair abaixo de 12,5%, cada um dos dois sócios terá de contribuir para a reposição desse indicador.

Segundo a SIC, o Fundo de Resolução poderá ter de repor sozinho até 3,8 mil milhões de euros de capital, se for necessário e no caso de a necessidade de capital resultar de imparidades de um grupo já identificado de ativos.