Mau estar no PSD obrigou Carreiras a corrigir-se, depois de ter dito que era indiferente que Cristas batesse Leal Coelho

"O ideal era as duas [Teresa Leal Coelho e Assunção Cristas] ficarem em primeiro e em segundo e, neste caso, a ordem dos fatores para mim seria indiferente". Carlos Carreiras ainda acrescentou, em entrevista à TSF, que "gostaria muito mais" que fosse a candidatura do PSD a vencer, mas o estrago estava feito. As palavras do coordenador autárquico deixaram muitos sociais-democratas estupefactos. De tal forma que à tarde, durante a reunião da Comissão Política Nacional, Carreiras tentou corrigir o tiro. Mais ou menos: o também presidente da Câmara Municipal de Cascais mostrou-se confiante numa "votação expressiva" em Lisboa, do PSD... e do CDS.

Em conferência de imprensa na sede do partido, Carreiras disse querer "corrigir" afirmações que "não teriam sido suficientemente explícitas" na entrevista à TSF, na manhã de ontem. "O que quis dizer foi o seguinte: em Lisboa, o nível de abstenção é de 55%. O PSD e também o CDS tentarão trabalhar para que esse descontentamento que nos chega todos os dias de munícipes, que não sentem apelo de votar nas próximas eleições, sintam esse mesmo apelo e revertam a situação para que o PSD com o CDS possam ter uma votação expressiva", afirmou o coordenador autárquico laranja. Carreiras fez também questão de sublinhar que Teresa Leal Coelho "é uma candidata muitíssimo preparada, conhecedora dos problemas de Lisboa", pelo que reúne as condições para conseguir uma "votação positiva e ganhadora".

CDS, um "parceiro e amigo"

Na entrevista à TSF, Carreiras já tinha recusado a ideia de um divorcio crescente entre sociais-democratas e centristas. À tarde voltou a referir-se ao CDS como um partido "parceiro e amigo", evidenciando como prova disso mesmo as 99 coligações já firmadas entre os dois partidos, um número que ultrapassa as 87 coligações das eleições autárquicas de 2013, e que deverá ainda subir, dado que há vários municípios com candidaturas ainda em aberto. Segundo Carreiras, aprovado o conjunto de 160 candidaturas que ontem foi à Comissão Política Nacional (e que irá amanhã à homologação do Conselho Nacional), falta agora aprovar os candidatos de 15 municípios, além dos das regiões autónomas dos Açores e Madeira. Os sociais-democratas tinham já aprovado 95 candidaturas, o que levou ontem Carreiras a afirmar que o PSD é o partido "que mais avançado tem o processo autárquico".

Na lista homologada ontem, Bragança fez aprovar 12 candidaturas, Santarém e Vila Real dez. Na região da grande Lisboa faltam agora Oeiras, Odivelas e Loures.

PSD só fez um convite em Lisboa

Carreiras garantiu ontem à TSF que, para além de Teresa Leal Coelho, ninguém foi formalmente convidado para encabeçar a candidatura social-democrata à câmara da capital. O autarca admitiu que houve conversas exploratórias - "há muita gente com quem se fala, no sentido de perceber a sua visão para Lisboa" - mas que nunca se traduziram em convites. E acrescentou que "houve apenas e só um processo de abordagem a uma pessoa que não teve consequência porque há um conjunto de variáveis, quer de ordem pessoal, quer de ordem profissional, que acabam por condicionar a vontade que alguém possa ter em integrar listas".

"Tudo o que vi na comunicação social foram autoproclamados candidatos a candidatos que queriam dar prova da sua existência para depois dizerem que tinham sido convidados e não aceitaram", acrescentou o autarca.

Certo é que o próprio coordenador autárquico do PSD chegou a apontar, no final de janeiro, para uma candidatura na capital que não era a de Teresa Leal Coelho. Carlos Carreiras disse então, à margem de um evento da Câmara de Cascais, que o candidato a Lisboa estava praticamente fechado. "Não é provável que seja mulher", afirmou então.