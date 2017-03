Pub

Sociais-democratas assinalam Dia Mundial dos Direitos do Consumidor com uma proposta que visa combater abusos no telemarketing, criando um portal para aderentes

O PSD vai propor no Parlamento a criação de uma base de dados nacional para registo das pessoas que aceitam ser contactadas para divulgação publicitária. O projeto de lei dos sociais-democratas, que será discutido em plenário na próxima semana, prevê a criação de um portal, sob a alçada da Direção-Geral do Consumidor, onde os cidadãos poderão inscrever-se, autorizando assim o contacto para efeitos publicitários. Quem não estiver inscrito não pode ser contactado para aquele fim, sob pena de penalizações à empresa que o fizer.

A proposta vai a debate quarta-feira, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. De acordo com Luís Leite Ramos, vice-presidente da bancada do PSD com este pelouro, o objetivo passa por travar a desproteção que existe nesta área, onde os consumidores ficam sujeitos a contactos telefónicos sucessivos, não desejados, e o pedido de exclusão das listas de contactos não produz, muitas vezes, efeitos.

Joel Sá, deputado social-democrata que tem trabalhado os projetos - quatro no total - sobre direitos dos consumidores, adianta ao DN que a proposta passa pela criação de um registo online onde cada consumidor pode inscrever-se ou, em sentido inverso, desvincular-se. Já quanto às empresas que queiram aceder aos registos, terão também elas de registar-se junto da Direção-Geral do Consumidor, um passo essencial para poderem aceder à lista de aderentes.

"Agora é muito fácil um consumidor entrar numa lista, mas é muito difícil sair. As pessoas são constantemente bombardeadas com publicidade, mas têm muita dificuldade em conseguir sair dessas listas", sublinha Joel Sá. Por outro lado, acrescenta, "criou-se aqui um negócio encapotado de vendas de listas" de contactos telefónicos entre empresas, que o PSD quer travar com a criação desta lista de âmbito nacional. E a ideia é que seja mesmo um registo único. Ou seja, além das empresas de telemarketing propriamente ditas, a limitação estende-se a qualquer outra empresa, que não poderá contactar os respetivos clientes para efeitos publicitários a não ser que estes tenham dado expressa autorização ao inscrever-se no portal. Quem não estiver inscrito mas for contactada para telemarketing pode queixar-se online, no mesmo portal. Quanto a penalizações, o texto social-democrata remete a definição em concreto para posterior regulamentação do governo.

Na elaboração da proposta os sociais-democratas chegaram a ponderar a situação inversa - que o registo fosse de não aderentes. Mas a opção acabou por recair sobre a primeira solução, considerada mais viável e mais eficaz.

Além desta proposta, o PSD leva a votos mais um projeto de lei que determina que nos litígios de consumo de reduzido valor económico o consumidor possa optar por mecanismos alternativos de resolução - centros de arbitragem - mas estabelece que mesmo neste caso será obrigatória a constituição de um advogado. Uma medida, diz Joel Sá, que visa combater a desigualdade nestes casos, onde as empresas se fazem sempre representar por advogados e os consumidores não: "O consumidor é sempre a parte mais frágil." Em cima da mesa vão estar ainda dois projetos com recomendações ao governo sobre formação em matéria de direito dos consumidores e de fiscalização. E os sociais-democratas prometem insistir no tema nas próximas semanas, com novas propostas relativas aos seguros de saúde e às telecomunicações.