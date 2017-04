Pub

O grupo parlamentar cita dados do Relatório Anual de Segurança Interna do ano passado

O PSD pediu esta quinta-feira explicações ao Governo sobre o aumento do número de casos de tráfico de pessoas ocorrido em 2016 no país face ao ano anterior, em requerimento entregue hoje no parlamento.

No documento, o grupo parlamentar do PSD cita dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 2016, divulgado no início do mês, que revela um aumento de 35,2% do número de presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos sinalizadas em Portugal (261).

O PSD perguntou ao ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, e à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, qual é a explicação do Governo para estes dados, face à "extrema gravidade do crime de tráfico de seres humanos e o seu expressivo aumento em 2016".

Os deputados destacam, por outro lado, a confirmação de "apenas três casos de vítimas de tráfico para exploração sexual", considerando que é "um número completamente inverosímil face à realidade de outros países europeus".

"Qual a explicação do Governo para um número tão baixo de sinalizações e confirmações deste tipo de tráfico", questionou o PSD, considerando ainda "escasso" o número de sinalizações provenientes dos órgãos de policia criminal.