Teresa Leal Coelho é deputada, vice-presidente do PSD, vereadora sem pelouro em Lisboa e candidata à câmara

Pub

Teresa Leal Coelho, a candidata do PSD a Lisboa, será a interveniente amanhã em nome do partido na sessão solene parlamentar de comemoração do 25 de Abril.

Ao intervir, a deputada social-democrata - escolha pessoal de Passos Coelho para a batalha autárquica da capital - romperá um silêncio de semanas.

O processo autárquico em Lisboa já gerou problemas internos graves, como a demissão do presidente da concelhia de Lisboa do partido, Mauro Xavier.

A gota de água de Xavier para se demitir foi o facto de Teresa leal Coelho nunca, alegadamente, ter respondidos aos contactos da concelhia para discutirem as eleições em Lisboa.

O primeiro a discursar hoje na sessão solene será o deputado do PAN, André Silva. Seguem-se-lhe Heloísa Apolónia (a deputada do PEV que será candidata da CDU à câmara de Oeiras), Jorge Machado (PCP), Isabel Galriça Neto (CDS), Joana Mortágua (BE), Alberto Martins (PS) e Teresa Leal Coelho.

A seguir, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e por último o presidente da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa.