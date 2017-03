Pub

"Espero que não deixem desperdiçar", disse Luís Montenegro ao PS

O debate parlamentar sobre descentralização de competências para as autarquias terminou esta quinta-feira com o desafio do PSD ao PS para aceitar uma comissão eventual para discutir as propostas, que teve o "não" antecipado dos socialistas.

O desafio foi feito pelo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, nos minutos finais do debate sobre a proposta do executivo para a descentralização de competências, e já depois de os socialistas terem recusado a ideia apresentada pela deputada Berta Cabral.

"É o desafio que daqui lanço, que espero não deixem desperdiçar", afirmou, dirigindo-se ao PS, Luís Montenegro, que reiterou a abertura do partido para discutir as propostas do governo e dos partidos, embora lhe tenha apontado insuficiências.

A proposta do PSD de criar uma comissão eventual sobre a descentralização é votada na sexta-feira pelos deputados já tinha sido recusada, a meio do debate de hoje, pela deputada socialista Susana Amadora.

Todas as propostas, do executivo e dos partidos, PSD, PCP e CDS, deverão ser viabilizadas para debate na especialidade na comissão parlamentar de Ambiente e Poder Local, se a comissão eventual for "chumbada".