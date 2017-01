Pub

Sociais-democratas estão em conversações com dois independentes, mas o processo está ainda em aberto. Carlos Carreiras, coordenador autárquico do PSD, diz que "não será provável" que candidato seja "uma mulher"

O PSD já tem uma short list de candidatos à Câmara de Lisboa. Os sociais-democratas estão a falar com dois independentes, apurou o DN junto de fontes sociais-democratas, num processo que está ainda em fase de avaliação da convergência de posições com o partido. O resultado destas conversas é, por agora, de geometria variável - em cima da mesa está a hipótese de avançar só um dos nomes ou uma lista que junte os dois independentes.

De nomes concretos ninguém quer falar no PSD. E a hipótese de as conversações poderem ainda falhar também não está afastada, pelo que o partido mantém todos os cenários em aberto. Mas a possibilidade de uma coligação com o CDS, liderada pela líder centrista, Assunção Cristas, parece estar cada vez mais afastada. Ontem, Carlos Carreiras, coordenador autárquico do PSD, deu um sinal disso mesmo ao afirmar que "não será provável que seja uma mulher" a encabeçar a candidatura social-democrata à câmara da capital. Mas fez questão de guardar espaço para o cenário oposto. Não será provável, mas... ainda "pode ser". Uma ressalva que se explica pelo facto de as conversações com os independentes não estarem ainda num ponto de não retorno. Foi o próprio Carreiras a sublinhar que os cenários estão ainda "todos em aberto". Certo é que, neste momento, não há conversas entre PSD e CDS na capital.

Falando à margem de um encontro para apresentação do programa cultural de Cascais para 2017, Carlos Carreiras sublinhou que a escolha do candidato está em processo final de decisão. O autarca adiantou que no início de fevereiro haverá "novidades" sobre candidaturas às próximas eleições locais - será então avançado um conjunto vasto de candidatos, de todo o território nacional. "Se puder anunciar Lisboa, anunciarei", acrescentou. Recorde-se que o PSD definiu o final de março como a data limite para a aprovação das candidaturas às autárquicas.

De acordo com o também presidente da Câmara Municipal de Cascais, "o que falta para o nome [em Lisboa] estar fechado é a convergência das propostas do candidato com as do partido" - no sentido de "perceber quais são os indicadores mais importantes para colocar Lisboa no lugar em que tem que estar, no campeonato global", mas também para "devolver" a cidade aos lisboetas. "A candidatura em que estamos a trabalhar vai lutar pela vitória", afirmou ainda, garantindo que se trata de alguém com notoriedade. Carreiras falou num grupo mais alargado, uma equipa de quatro pessoas de onde sairá o candidato à autarquia. É neste lote que se integrarão os dois independentes que se perfilam para liderar a lista.

Também Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais e líder da distrital de Lisboa do PSD sustentou ontem que o partido está a "ultimar" o nome que vai enfrentar Fernando Medina em setembro ou outubro próximos - "Estamos à espera de respostas".

Já quanto a nomes, silêncio total. José Eduardo Moniz e o presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, têm sido duas das personalidades apontadas como hipótese para a candidatura social-democrata à capital.

Quatro câmaras em aberto

Sobre o distrito de Lisboa Carlos Carreiras adiantou que falta, nesta altura, determinar as candidaturas em quatro municípios - além de Lisboa, estão nesta situação Loures, Oeiras e Odivelas. Um a destas câmaras estará no lote a anunciar em fevereiro, afirmou o coordenador autárquico social-democrata, sem especificar qual. Mas não deverá ser Oeiras, um caso que "não está fechado".

Carreiras admite que o PSD venha a apoiar a recandidatura do atual presidente do município, Paulo Vistas (ex-vice-presidente de Isaltino Morais, com quem entretanto se incompatibilizou): "Vamos procurar uma convergência, queremos sanar divergências que existiram no passado, mais por questões pessoais". Sublinhando que Paulo Vistas tem "conseguido encontrar convergências" com o PSD no município, o coordenador autárquico concluiu que "não será surpreendente" se os sociais-democratas vierem a apoiar o autarca, que já anunciou a recandidatura, como independente, pelo movimento Associação Oeiras Mais à Frente.