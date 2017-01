Pub

Partidos da oposição querem incluir avaliação da reestruturação e recapitalização do banco público. Pedido é entregue hoje a Ferro

O PSD e o CDS juntaram-se esta sexta-feira para anunciar que vão pedir o alargamento do objeto da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) ao processo de reestruturação e recapitalização do banco público.

De acordo com os dois partidos, que entregam hoje ao presidente da Assembleia da República o pedido de alargamento do âmbito da comissão, aconteceram "desenvolvimentos muito importantes" desde que se iniciaram os trabalhos em julho passado.

Para as bancadas do PSD e do CDS, sem o "conhecimento aprofundado" destes "desenvolvimentos" os trabalhos ficariam prejudicados "de forma muito relevante", antecipa o texto que será entregue a Ferro Rodrigues.

Na conferência de imprensa conjunta, o coordenador do PSD na comissão de inquérito, Hugo Soares - que tinha o coordenador do CDS, João Almeida ao lado - deixou já recados para eventuais travões à proposta da direita. "Quem quiser impedir este alargamento do objeto só pode ter um objetivo: esconder dos portugueses o que está a acontecer na CGD", defendeu o social-democrata.

Esta proposta do PSD e do CDS é um quase remate de uma outra feita em junho, quando os dois partidos colocaram na mesa a vontade de fazer um inquérito à CGD, incluindo o processo de recapitalização. O presidente da Assembleia da República colocou entraves então à pretensão dos dois partidos, afirmando que esse processo estava em curso.

Com o processo de recapitalização e reestruturação já finalizado, justificam PSD e CDS, é possível então avançar com o alargamento do âmbito da comissão. O centrista João Almeida defendeu que a comissão "não deve ser amputada de informações sobre os resultados destes processos".