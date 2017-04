Pub

As coligações vão de vento em popa e já são mais do que em 2013. Passos não fechou a porta a entendimentos para as legislativas

O PSD e o CDS fizeram 87 coligações nas autárquicas de 2013, neste momento já vão em 99 e as possibilidades apontam para 140 - um aumento quase para o dobro, comparado com o de há quatro anos. As relações de tensão entre os dois partidos em grandes autarquias como Lisboa ou Porto não se refletem no resto do país. Em 2013, quatro das coligações foram lideradas pelo CDS; agora os números apontam para seis.

O caso distrital mais bem-sucedido de entendimento entre os dois partidos será porventura o do Algarve. Em 2013, só houve entendimento em dois concelhos (Faro e Tavira). Agora, tudo aponta para que sejam dez - num total de 16.

Tudo conjugado, vão-se reunindo condições para os dois partidos voltarem nas próximas legislativas a apresentarem-se coligados. O resultado final do entendimento autárquico será, evidentemente, um fator a colaborar, ou não, para a ideia de que vale a pena reforçar as pontes.

Anteontem, entrevistado na SIC, Pedro Passos Coelho foi cuidadoso na forma como falou do CDS, evitando pôr areia na engrenagem. Desvalorizou, por exemplo, as recentes declarações da líder do CDS, Assunção Cristas, em que esta se dissociou da decisão do governo liderado por Passos Coelho (e que ela própria integrava como ministra da Agricultura) relativa ao caso BES, em agosto de 2014. Ficou para registo a declaração da líder do CDS-PP dizendo que o BES nunca foi alvo de discussões no Conselho de Ministro. Ou que viabilizou por correio eletrónico uma decisão relativa ao BES sem conhecer o seu conteúdo, apenas por solidariedade com a ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque.

Questionado sobre se está disponível nas próximas legislativas para uma nova coligação pré-eleitoral com o CDS, como em 2015, Passos Coelho recusou fechar a porta. Pelo contrário: manteve-a bem aberta. Embora dizendo que não faz "futurologia", salientou que "o CDS é um partido importante para construir uma alternativa de governo em Portugal". Ao mesmo tempo, salientou que os dois partidos tanto venceram avançando separados (em 2011, em que juntos conseguiram maioria absoluta) como coligados (em 2015, em que ficaram aquém da maioria absoluta, que foi para o conjunto das formações da esquerda PS+BE+ CDU).

Historicamente, a verdade é esta: sempre que os dois partidos avançaram juntos em eleições legislativas (1979, 1980 e 2015) venceram. A única diferença foi que em 2015 não chegaram à maioria absoluta, o que permitiu ao PS formar governo apoiado por toda a esquerda no Parlamento.

Nas autárquicas de 29 de setembro de 2013, em pleno mandato da troika, o PSD obteve o seu pior resultado de sempre em eleições autárquicas. Estando 308 câmaras municipais em disputa, conquistou a presidência de 105 (contra 150 para o PS). Destas 105, 19 foram obtidas em coligações com o CDS, às quais, em dois casos, se somou o PPM e num o MPT.

Já o CDS cantou vitória, com Paulo Portas a dizer na noite das eleições "ganhámos o penta", porque venceu - sem coligações - em cinco câmaras. Foi um resultado que ficou longe de ser o melhor de sempre para os centristas, mas permitiu-lhes deixar de ser um partido de uma câmara só (Ponte de Lima).

O enorme aumento de coligações entre sociais-democratas e centristas que se perspetiva para o ato eleitoral do próximo dia 1 de outubro parece já estar a suscitar alguma preocupação no PS.

Ontem, entrevistada pelo Expresso, a secretária-geral adjunta do partido, Ana Catarina Mendes, afirmou que isto acontece porque o PSD "tem receio de ser testado sozinho neste momento". O PSD e o CDS "estão todos os dias aos tiros um ao outro", salientou.