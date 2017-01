Fernando Medina com o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, na apresentação do novo modelo de gestão da Carris

Pub

Apreciação parlamentar. Comunistas não dizem se querem travar diploma que transfere poderes para Lisboa. PS disposto a dialogar

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, "está a pagar o preço da arrogância com que o PS tratou a questão da municipalização da Carris". A acusação é do vereador social-democrata António Prôa, na sequência do anúncio de que o PCP irá pedir a apreciação parlamentar do diploma que transfere para a autarquia a tutela desta empresa pública de transportes. O PS já se manifestou disponível para dialogar com os comunistas.

Em declarações ao DN, António Prôa ressalvou "não poder nem dever" especular sobre qual será a posição do PSD caso o chumbo do diploma venha a estar em cima da mesa no Parlamento, lembrando falar "na qualidade de vereador e tendo presentes os interesses dos munícipes" de Lisboa. No entanto, não deixou de lembrar que "é conhecida" a visão do PSD sobre esta matéria, partido "que quando teve responsabilidades governativas advogou uma posição diferente", mais concretamente a concessão a privados da gestão da Carris e do Metropolitano de Lisboa.

O vereador social-democrata tem criticado o executivo camarário, também por ter aceitado uma solução que não integra o Metropolitano de Lisboa, o qual considera "essencial" para assegurar uma "intervenção decisiva" ao nível da mobilidade na área metropolitana. E há dias avançou também com uma moção, que foi aprovada, no sentido de a câmara dar contas do "impacto financeiro" que a incorporação da Carris - que prevê a compra de 250 autocarros novos e mais de duas centenas de contratações de motoristas - terá nas contas da cidade de Lisboa.

Agora diz esperar que a iniciativa do PCP seja "uma oportunidade para discutir as fragilidades da medida", aconselhando o PS a ter "a humildade" de promover um debate alargado.

Formalmente o PSD não quis tomar posição sobre esta matéria. E, ao que o DN apurou, é provável que uma decisão definitiva só seja tomada nesta terça-feira, na reunião da comissão permanente do partido. Os social-democratas pretendem também aguardar pela clarificação das intenções do PCP.

PCP mantém suspense

O PCP recusou ontem comentar a notícia, avançada pelo jornal Público, deixando assim por esclarecer um aspeto crucial sobre esta apreciação parlamentar: se vai ou não pedir a cessação da vigência da medida do governo, já promulgada pelo Presidente da República e com entrada em vigor prevista para esta quarta-feira.

Caso o faça, confirmou o DN, o Bloco de Esquerda votará contra. Ao contrário dos comunistas, que preferem ver a Carris sob a tutela do Estado central, os bloquistas não se opõem à municipalização, só concordando com estes na necessidade de alargar o debate aos municípios da Área Metropolitana de Lisboa também cobertos pela oferta da transportadora.

Já o CDS-PP, através do deputado Hélder Amaral, já disse ao Público que o partido seguramente aprovará uma iniciativa que inclua a cessação da vigência do diploma.

Caso o PSD se alie a PCP e CDS na votação, estarão garantidos 122 votos, suficientes para travar mais um diploma do governo - dias depois do chumbo parlamentar da redução da TSU que as empresas pagam pelos trabalhadores com salário mínimo. Mas o consenso não deverá ir além dessa coligação negativa.

O próprio António Prôa assumiu ao DN ver como "muito difícil" uma alternativa para a Carris que passasse por um entendimento do seu partido com o PCP, considerando até mais provável um entendimento com António Costa: "Se o PS quiser uma solução que seja viabilizada pelo PSD, não vejo isso como impossível."

PS "já esperava" iniciativa

Entretanto, o PS já veio a público afirmar a sua "tranquilidade" perante a iniciativa do PCP, mostrando-se disponível para debater a questão com os comunistas. "Vamos esperar para conhecer as propostas do PCP, mas estamos abertos ao diálogo. Já estávamos à espera, porque o PCP anunciou essa intenção no debate que houve sobre transportes", disse à Lusa o deputado João Paulo Correia, frisando que os socialistas não foram surpreendidos.

"Estamos a encarar o pedido de apreciação parlamentar com tranquilidade e convictos de que a medida de transferência da Carris para o município de Lisboa é a mais racional e a que melhor defende o interesse público, no plano do serviço e no plano da gestão financeira da empresa", afirmou também João Paulo Correia. Com Lusa