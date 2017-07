Pub

Sociais-democratas querem que Comissão Permanente da Assembleia da República reúna com "carácter de urgência". Hugo Soares insiste na divulgação da lista de mortos

O PSD quer que o Governo divulgue a lista de mortos da tragédia de Pedrógão Grande dizendo que desconhece se a lista está em segredo de justiça e que o executivo tem competência para pedir o levantamento desse segredo de justiça. "O PSD não sabe se a lista está em segredo de justiça, mas o Governo pode pedir o levantamento desse segredo de justiça", afirmou o novo líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares.

Em conferência de imprensa no Parlamento, convocada 24 horas depois do ultimato feito pelo PSD para o Governo divulgar a lista, Hugo Soares passou por cima dos comunicados de ontem do Ministério Público e do gabinete do primeiro-ministro - em que se afirma, no primeiro, que "o inquérito encontra-se em segredo de justiça" e no segundo em que António Costa revelou ter contactado, também ontem, "a senhora procuradora-geral da República" e que Joana Marques Vidal "confirmou que o segredo de justiça abrange a lista das vítimas" - para defender que "é preciso de uma vez por todas acabar com esta especulação". "O PSD exigiu e deu ao Governo 24 horas para o Governo acabar com esta especulação", recordou aos jornalistas.

Para já, a bancada parlamentar social-democrata vai pedir ao presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, "uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República para que este assunto possa ser debatido", invocando "carácter urgente".

Hugo Soares somou várias críticas ao Governo, mas afastou qualquer moção de censura ao executivo socialista, como sugeriu a presidente do CDS, Assunção Cristas. A líder centrista disse esta terça-feira que "não exclui" nenhum instrumento parlamentar para exigir "toda a verdade" ao Governo. "O PSD não tem em cima da mesa nenhuma moção de censura", respondeu o líder parlamentar social-democrata. Se o CDS avançar com essa moção, acrescentou, logo "o PSD decidirá o que fazer".

Para Hugo Soares, o número oficial de mortos está posto em causa, depois de António Costa ter trazido para a praça pública uma "enorme especulação". "Não somos capazes de dizer com clareza quantas pessoas morreram naquela tragédia", acusou. Para logo depois acrescentar: "Ninguém com bom senso pode admitir um número maior de mortos." Mas insistiu na divulgação da lista porque "é o Governo que tutela os serviços da administração" e é a este que cabe "divulgar esta lista" para se "conhecer os nomes" das vítimas.

"Não é admissível que o senhor primeiro-ministro sacuda do capote", acusou ainda, insistindo que o Governo deve publicar "a lista nominativa das pessoas": "Os mortos de Pedrógão Grande não são estatísticas, são pessoas a quem o Estado falhou."