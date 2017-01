Pub

PSD admite novas "alianças" à esquerda. Mas há matérias que ficam de fora, caso da reversão de medidas na área laboral

A imagem do PSD a levantar-se em simultâneo com as bancadas do Bloco de Esquerda, PCP e PEV, para chumbar propostas do governo, ameaça repetir-se nos próximos tempos. Os sociais-democratas preparam-se para adotar uma estratégia mais agressiva face ao executivo liderado por António Costa. "Não contem connosco", diz fonte próxima de Pedro Passos Coelho, defendendo que a maioria que apoia o governo terá, a partir de agora, de bastar-se a si própria.

Embora sublinhando que cada caso será analisado em concreto, os sociais-democratas vão avisando que o governo não pode contar com o voto do maior partido da oposição para fazer aprovar propostas que não passem pelo crivo de comunistas e bloquistas. "Não damos nenhuma votação por adquirida. Medidas que o governo queira apresentar, deve garantir a sua aprovação" nas bancadas à esquerda, sublinha outro social-democrata, lembrando que António Costa prometeu uma "maioria estável, coerente e duradoura" e está na altura de fazer prova disso mesmo. A exceção a uma atitude de combate às medidas do governo que cheguem a votação em plenário sem apoio maioritário à esquerda estará nas questões estruturais. A imagem tem servido aos socialistas para caricaturar a posição do PSD - mas não, os sociais-democratas não votar uma reestruturação da dívida ao lado de PCP e BE. Como não vão votar a reversão das alterações feitas ao Código do Trabalho pelo anterior governo PSD/CDS, de que será exemplo, ainda esta semana, a reposição de 25 dias de férias.

De acordo com fonte próxima de Passos a estratégia que os sociais-democratas pretendem agora seguir não é circunstancial. O partido quer entrar numa nova fase de oposição, aproveitando - e potenciando - as divergências à esquerda. O facto de a mudança ter sido bem recebida no próprio partido funciona também como garantia de que é para continuar.

No PSD também há quem defenda que a mudança de atitude não é tanto dos próprios sociais-democratas, mas de comunistas e bloquistas, que em ano de eleições autárquicas querem marcar distâncias face ao PS. "A grande diferença é que PCP e Bloco de Esquerda estão a começar a gerir o seu afastamento do PS", avalia um parlamentar social-democrata, antecipando que vão começar a surgir problemas que até agora estavam escondidos na coligação que apoia o governo.

PPP e transportes na calha

No horizonte estão já dois temas que podem acabar numa nova frente PSD-BE-PCP. Um é o já anunciado projeto de resolução do Bloco de Esquerda a recomendar o fim das parcerias público-privadas na área da Saúde. O PSD espera para ver a proposta em concreto, até porque o partido tem uma posição de princípio favorável às PPP. Se é certo que as consequências práticas seriam, neste caso, mais limitadas, dado estar em causa apenas um a recomendação ao governo, uma nova aliança não deixaria de ter peso simbólico. Outro assunto onde a posição dos sociais-democratas poderá ser decisiva, e travar novamente legislação oriunda do governo, prende-se com a regulamentação da atividade de empresas como a Uber e a Cabify que, segundo o jornal online Observador contará com a oposição de comunistas e bloquistas.