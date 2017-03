Pub

Ministro reafirma que saldo do SNS em 2016 foi o melhor de sempre. Sobre a reposição do valor das horas extra garante que os mais 25% são para todos os profissionais

"Estamos a aproximar perigosamente de descontrolo das contas", disse esta quarta-feira o deputado do PSD Miguel Santos, na primeira ronda de perguntas feita o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, na Comissão Nacional de Saúde.

Na resposta, o ministro voltou a afirmar que 2016 registou o melhor défice de sempre. Mais uma vez, fez um balanço do ano de governação, dizendo que houve mais produção, redução de despesa e mais profissionais contratados para o SNS.

"Vemos as contas com muita preocupação. Teve uma almofada em dezembro do Ministério das Finanças de 220 milhões de euros. Mesmo assim, fechou o ano com menos 200 milhões de euros. Vai para valores da altura da troika. E vemos já uma derrapagem no inicio deste ano. Já falou com finanças para assegurar mais um cheque para o final do ano? As finanças acorreram para atenuar o défice", disse Miguel Santos, referindo-se à execução orçamental de 2016.

O ministro lembrou que durante a governação PSD/CDS existiram oito orçamentos retificativos. E voltou a afirmar que 2016 teve o melhor fecho de contas do SNS de sempre. "O deputado apoiou um governo que fez oito orçamentos retificativos. Aquilo que veio nas contas de dezembro foi o que sempre disse que viria e que estava dotado em Orçamento. No seu governo foram sucessivas as vagas de transferências superiores a esta e este ano, se for necessário, poderá acontecer situação semelhante. 2026 foi de facto melhor défice de sempre", criticou.

O BE defendeu o reforço do financiamento do SNS, referindo que os valores agora gastos com as parcerias público-privadas e empresas de prestação de serviço são dois exemplos de desperdício de dinheiro que pode ser canalizado.

Já Isabel Garriça Neto, deputada do CDS, afirmou que a "austeridade ainda não acabou" tendo por base o retrato e descontentamento traçado pelos médicos e os números da emigração, que adiantou, foram maiores em 2016 do que nos anos anteriores.

Reposição das horas extra é para todos

O ministro foi igualmente questionado pelos partidos sobre as negociações que estão a decorrer com os médicos e enfermeiros e sobre os sinais de descontentamento dos profissionais de saúde. "É impossível dar tudo, a todos, ao mesmo tempo. Temos feito muito. As pessoas sentem isso que começam a ser respeitadas de novo, que as expectativas de trabalho existem outra vez. Estão abertas várias frentes de diálogo com diferentes sindicatos. E há um bom clima. As horas extras são para todos os profissionais", afirmou, acrescentando que o "acordado é um modo de pagamento diferente para neutralidade orçamental, para o que for sendo reduzido com os tarefeiros possa ser transferido para pagamento de trabalho extra dos médicos".

Os profissionais de saúde estão a receber desde 2012 as horas extraordinárias com um corte de 50%. Ontem, após a reunião com os sindicatos médicos, o ministro comprometeu-se a repor 25% a partir de 1 de abril. Os restantes 25% serão repostos no segundo semestre do ano, o que poderá acontecer de forma faseada ao longo desses seis meses.

Sobre a precariedade no setor da saúde, Moisés Ferreira, deputado do BE, perguntou se a questão iria ser revolvida. A questão também foi levantada pela deputada Carla Cruz, do PCP. "Nós autorizamos a conversão para contratos definitivos de 1021 enfermeiros", adiantou Adalberto Campos Fernandes, referindo que dentro de um mês deverá estar resolvido o concurso para a contratação de mil enfermeiros que se arrasta há mais de um ano.

Ao longo da audição o ministro tem feito um balanço da sua governação, referindo que o SNS aumentou o número de consultas, cirurgias, de profissionais contratados, sem aumentar a despesa. Disse ainda que este ano "este é um percurso para reforçar", adiantando que o projeto-piloto de saúde oral, que está desde o ano passado a funcionar em 13 centros de saúde, será alargado este ano e que, tal como acontece nas cirurgias, também haverá um programa de produção adicional para os meios de diagnóstico para aumentar a capacidade do SNS.