"O grupo parlamentar do PS vai votar contra a resolução do CDS e não requererá votações ponto a ponto", declarou Carlos César, presidente do grupo parlamentar socialista

O PS vai reprovar a resolução do CDS-PP para submeter a votos os programas de Estabilidade e Nacional de Reformas e não requererá a votação ponto a ponto das propostas de alteração dos democratas-cristãos.

Estas posições foram transmitidas à Agência Lusa pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Carlos César, depois de o CDS-PP ter divulgado em conferência de imprensa duas resoluções: uma primeira para obrigar os deputados a votar os programas de Estabilidade (PE) e Nacional Reformas (PNR) e uma segunda com cerca de duas centenas de propostas de alteração ao PNR.

Numa justificação sumária sobre as razões que levam a bancada socialista, como era esperado, a votar contra as iniciativas legislativas do CDS-PP, o presidente do PSreferiu que o principal objetivo assumido pelo partido liderado por Assunção Cristas "é recuperar as medidas do anterior Governo PSD/CDS-PP".

"Ao terem já o cuidado de se definirem, eles [CDS-PP] tiveram também o cuidado de nos prevenir para votarmos contra", declarou Carlos César.

Na quarta-feira, na Assembleia da República, em plenário, são debatidos os diplomas do Governo referentes ao Programa de Estabilidade e ao Programa Nacional de Reformas, assim como duas resoluções do CDS-PP sobre a mesma matéria.