O nome a avançar ainda não foi divulgado

O PS decidiu apresentar um candidato próprio à câmara do Porto, nas autárquicas de outubro. O nome a avançar ainda não foi divulgado. A decisão foi tomada na sexta-feira à noite numa reunião da concelhia do Porto, que esta manhã voltará a reunir.

A mudança de estratégia surge depois de o atual presidente da autarquia e candidato independente Rui Moreira ter prescindido do apoio dos socialistas, na sequência de declarações da secretária-geral adjunta socialista. Na quarta-feira, Ana Catarina Mendes tinha afirmado, em entrevista ao Observador, que uma vitória de Rui Moreira seria "uma vitória do PS".

Apesar da decisão da candidatura "Porto, O Nosso Partido", que visava reafirmar a independência do movimento, ontem à noite, em entrevista à SIC, Rui Moreira fez um rasgado elogio ao presidente da federação do Porto do PS, dizendo que ele "será convidado" para integrar a sua lista devido à sua "competência e isenção".

Este sábado cerca de mil delegados reúnem-se em Lisboa na Convenção Nacional Autárquica do PS, que será encerrada por António Costa.