Pub

Tabela do imposto de selo tem de ser clarificada, argumentam socialistas. Centristas querem acabar com "imposto indireto"

O PS quer que a banca assuma o imposto de selo dos pagamentos com cartões, mas o CDS pretende eliminar essa tributação das operações de pagamento baseadas nesses mesmos cartões. As duas iniciativas legislativas deram entrada agora no Parlamento.

No Orçamento do Estado para 2016 foi incluída uma norma que taxou em 4% as operações de pagamentos baseadas em cartões, para efeitos de sujeição a imposto do selo. Os centristas argumentaram então que esta medida podia vir a repercutir-se nos comerciantes ou, no limite, no consumidor final.

Com o anúncio de que um operador de pagamento tem feito repercutir este encargo sobre os comerciantes, o CDS puxou das suas razões para pura e simplesmente eliminar a referida taxa, enquanto o PS respondeu com um projeto de lei que clarifica que "deve ser a banca a pagar o imposto de selo que incide nos meios eletrónicos de pagamento e não os empresários do comércio e restauração".

O projeto da bancada socialista, com o deputado Carlos Pereira como primeiro subscritor, estabelece que "o interesse económico pertence à entidade à qual estas taxas sejam devidas", "especificando que nas comissões devidas pelas operações financeiras o titular do interesse económico deve ser a entidade beneficiária de tal comissão". Segundo o projeto do PS, "o imposto de selo é devido pela entidade que cobra as taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões, pelo que será sempre devido pela respetiva instituição financeira".

Para os socialistas, "as regras aplicadas pelos sistemas de pagamento com cartões e as práticas utilizadas pelos prestadores de serviços de pagamento tendem a manter os comerciantes e os consumidores no desconhecimento das diferenças entre taxas e a reduzir a transparência do mercado".

O CDS não está pelos ajustes. Para a bancada centrista, "cada vez mais se torna evidente que não é possível impedir que esta taxa seja repercutida no que é cobrado aos comerciantes". E acrescenta a bancada centrista, na exposição de motivos ao seu projeto, que "esta medida não significa mais do que um imposto indireto criado pelo governo sobre as famílias portuguesas, o que não é compaginável com o "virar de página da austeridade" prometido pelo primeiro-ministro na campanha eleitoral das últimas eleições legislativas".

Para os centristas, com esta medida o "governo corre o sério risco de estar a prejudicar o bem-sucedido combate à economia informal", argumentando o CDS que "naturalmente se traduz em menos receita para os cofres do Estado". Acrescentando ainda que "esta taxa poderá mesmo colocar em causa a segurança dos próprios cidadãos". Segundo a bancada liderada por Nuno Magalhães, "os vendedores poderão deixar de disponibilizar nos seus estabelecimentos os necessários mecanismos eletrónicos de pagamento, o que por outro lado os obrigará a ter mais dinheiro em caixa" e "os consumidores poderão ter de ser obrigados a transportar mais notas e moedas nas suas carteiras para fazerem face à não disponibilização de mecanismos eletrónicos de pagamento por parte dos comerciantes".

Concluem os centristas "que esta medida é contraproducente e só vem acrescentar problemas às famílias", propondo "a eliminação da tributação das operações de pagamento baseadas em cartões". O debate prossegue no Parlamento.