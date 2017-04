Pub

O PS vai propor o deputado socialista Luís Testa para as funções de relator da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a atuação do Governo na nomeação e demissão da anterior administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Fonte da direção da bancada socialista disse à agência Lusa que o nome de Luís Testa, eleito pelo círculo de Portalegre e que coordena o PS na comissão de Economia, será formalmente proposto na quinta-feira, na próxima reunião da desta comissão parlamentar de inquérito, que é presidida pelo ex-ministro social-democrata José Pedro Aguiar-Branco.

Na quinta-feira, esta segunda comissão parlamentar de inquérito sobre casos referentes à CGD, que foi proposta de forma potestativa por PSD e CDS-PP, vai definir a calendarização dos trabalhos, nomeadamente as audições a realizar nas próximas semanas, sendo a primeira, provavelmente no próximo dia 27, a do ex-presidente da CGD António Domingues.

As primeiras audições previstas são as do ex-presidente da CGD António Domingues, do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, do secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, e do ministro das Finanças, Mário Centeno.

Numa segunda fase, deverão ser ouvidas outras personalidades, casos de Elsa Roncon, ex-diretora-geral do Tesouro e Finanças, Francisco Sá Carneiro, advogado da CS Associados, e a consultora McKinsey, que apoiou Domingues nas negociações com Bruxelas ainda antes de assumir o cargo.