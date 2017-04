Pub

Carlos César falou no final do debate sobre os programas de Estabilidade e Nacional de Reformas

O líder parlamentar do PS defendeu esta quarta-feira um caminho de "prudência" e de "sensatez" em domínios como os direitos laborais e as políticas remuneratórias, advertindo que proteger a competitividade das empresas é proteger a economia nacional.

Carlos César deixou este recado no discurso que proferiu na parte final do debate sobre os programas de Estabilidade e Nacional de Reformas, numa intervenção em que não se referiu diretamente aos parceiros parlamentares do Governo (Bloco de Esquerda, PCP e PEV), mas em que, em contrapartida, atacou diretamente o PSD e o CDS-PP.

Em matéria de mercado de trabalho, o presidente do PS sustentou que, "se é certo que o tempo e os efeitos conhecidos aconselham toda a prudência na consideração de alterações à legislação laboral, é importante que se prossiga numa via de reforço da confiança entre empregados e empregadores".

"Todas as medidas, sejam elas no plano dos direitos laborais em geral, sejam dos especificamente remuneratórios, incluindo as da remuneração mínima, devem continuar a ser criteriosamente acompanhadas e avaliadas nos seus resultados para não afetar as capacidades geradoras de mais e melhores empregos e, a montante e jusante, de mais e melhores empresas", disse.

Ainda em matéria de avisos, Carlos César afirmou que tem de haver a "sensatez constante de entender e fazer entender que proteger o emprego é proteger as empresas e proteger a competitividade das empresas é proteger a economia nacional".

Na sua intervenção, o líder da bancada do PS procurou negar a acusação do PSD de que o Governo e os socialistas não tiveram em conta a posição dos sociais-democratas para o Plano Nacional de Reformas, alegando que várias propostas apresentadas pelo PSD já foram incluídas no documento base do ano passado.

Em relação às propostas de alteração ao Programa Nacional de Reformas agora apresentadas pelo CDS-PP, Calos César advogou que, se algumas delas fossem colocadas em prática, iriam "promover a explosão da despesa pública".

Mas o presidente do PS atacou sobretudo o PSD, partindo várias vezes de citações de afirmações antes proferidas por Pedro Passos Coelho.

"Diz o líder do PSD que só ouve falar de reposições e de aumentos, como se nos tivesse saído o totoloto. Ouve mal o líder do PSD, mas do que vamos conseguir sair é daquilo que o ex-primeiro-ministro não saiu: da prisão da penúria social e da prisão europeia do Procedimento por Défice Excessivo", declarou o líder da bancada socialista.

No que respeita à atuação do atual Governo socialista ao longo do último ano e meio, Carlos César apresentou a seguinte síntese: "Revertemos o que era necessário; inovámos no que é possível e necessário, e o saldo é positivo para as pessoas e para as empresas, justamente porque rejeitámos as políticas herdadas do passado".