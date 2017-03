Mário Centeno tem resistido a pôr a assinatura do Governo no relatório sobre dívida, o que atrasou os outros relatórios

Cinco relatórios divulgados apontam pistas e medidas que socialistas e bloquistas têm acordado. Falta o da dívida

Governo, PS e BE ponderam a "reposição da indexação do valor de referência" do rendimento social de inserção "ao valor da pensão social", repondo o que estava em vigor antes da entrada em funções do anterior executivo.

Esta possibilidade está inscrita nas conclusões do relatório sobre "pensões não contributivas, estrutura da proteção social e avaliação das medidas de combate à pobreza", realizado por um dos grupos de trabalho criados no âmbito do acordo assinado entre socialistas e bloquistas para permitir a governação de António Costa - e cujas conclusões foram ontem divulgadas.

Com uma exceção: o grupo de trabalho da dívida ainda não tem relatório fechado (ver fotolegenda), um atraso que fez resvalar a apresentação dos cinco documentos só ontem conhecidos. Três dos relatórios são de julho do ano passado, outro é de setembro e só um (sobre energia) é de fevereiro deste ano.

No caso do rendimento social de inserção (RSI), o documento é muito crítico das opções tomadas pelo anterior executivo PSD/CDS, notando que o atual Governo socialista inscreveu no seu programa o objetivo de "proceder a uma reposição do valor de referência de forma gradual e consistente". Agora, como se refere no documento, a reposição para valores da pensão social depende, na opinião do Governo, "das disponibilidades orçamentais".

No relatório antecipam-se dois cenários para o aumento do RSI: se se procedesse num só ano (o exemplo é 2017) "à uniformização dos dois valores"; ou "o valor de referência do RSI convergiria com a pensão social ao longo de três anos", até 2019. No primeiro cenário, o impacto estimado é "cerca de 53,3 milhões de euros/ano"; no segundo, "estima-se que o impacto total sobre a despesa corresponda a: 17 milhões de euros em 2017, 40,6 milhões de euros em 2018 e 72,8 milhões de euros em 2019", num total "de 130,4 milhões de euros para o triénio".

Estes aumentos significariam a "atualização das atuais prestações em pagamento" e o "alargamento do universo de potenciais beneficiários", que no segundo cenário representaria um "universo total de beneficiários da medida no final da convergência do RSI com a pensão social" perto "dos 300 mil, voltando aos níveis de cobertura anteriores às alterações realizadas pelo governo PSD/CDS".

Consensos revelados

Por causa do atraso na sua divulgação, estes documentos acabam por documentar muito do que foi o processo de entendimento em matéria de orçamentos do Estado e outras iniciativas legislativas, neste ano e meio de governação socialista, com o apoio parlamentar da esquerda (BE, PCP e PEV).

Para além do grupo de trabalho já referido, ontem foram divulgados os relatórios sobre "políticas de habitação, crédito imobiliário e tributação do património imobiliário"; sobre "custos energéticos"; de "preparação de um Plano Nacional contra a Precariedade"; e de "política fiscal".

No documento de política energética, o mais recente de todos, lê-se que há "medidas por consensualizar entre o Governo, o PS e o BE" e essas medidas já foram objeto de discordância entre socialistas e bloquistas quando da discussão do Orçamento do Estado para 2017. No relatório, estas discordâncias são assumidas: "O Governo e o PS não concordaram com esta proposta do Bloco", repete-se, com diferentes nuances no texto.

No relatório sobre a precariedade, repetem-se pontos de divergência que continuarão a ser trabalhados pelos dois partidos, como por exemplo o "valor da taxa contributiva a aplicar aos trabalhadores independentes e à taxa a cargo das entidades contratantes, bem como à revisão das isenções atualmente existentes".

A convergência continuará a ser procurada, garantem os diferentes textos, "sempre que haja entendimento" entre as partes.

Centeno trava assinatura do Governo

Só a 26 de abril será divulgado o relatório do grupo de trabalho sobre a dívida, depois de um primeiro adiamento. As principais conclusões estão fechadas desde outubro e apontam para o "consenso possível" entre Governo, PS e BE. Apesar de ser um texto "reformista e moderado" face à posição dos bloquistas, não há acordo no executivo sobre a sua assinatura. O ministro das Finanças, Mário Centeno, quer que o Governo fique de fora.