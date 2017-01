Pub

O líder parlamentar do PS, Carlos César, afirmou hoje que os deputados socialistas terão liberdade de voto quando forem apreciados na Assembleia da República projetos de lei sobre morte medicamente assistida.

Carlos César assumiu esta posição, depois de interrogado sobre qual o posicionamento da bancada do PS quando, na próxima semana, subir a plenário uma petição sobre eutanásia.

"O Grupo Parlamentar do PS não terá uma posição oficial sobre essa matéria. Cada deputado decidirá consoante a sua consciência a posição que deve tomar", frisou o presidente dos socialistas.

Interrogado se tal significa que haverá liberdade de voto no Grupo Parlamentar do PS, Carlos César respondeu: "Exatamente".

A mesma decisão abrange as propostas do BE e do PAN sobre a eutanásia