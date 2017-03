Pub

Decisão surge após notícia de que ex-governante foi advogado da empresa petrolífera PDVSA Europe, envolvida no caso

O PS anunciou hoje que vai chamar novamente ao parlamento o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio para apurar responsabilidades políticas, perante "factos novos" sobre a sua ligação como advogado à petrolífera estatal venezuelana.

"É urgente apurar as responsabilidades políticas, pelo que iremos chamar Paulo Núncio e Paulo Ralha [presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos] ao parlamento", afirma o deputado socialista João Paulo Correia, num comunicado do PS hoje divulgado.

Nessa nota à imprensa, lê-se que "o Grupo Parlamentar do PS vai voltar a chamar ao parlamento o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, na sequência das notícias vindas a público - e não desmentidas - que dão conta de que Paulo Núncio foi advogado durante três anos da empresa petrolífera venezuelana PDVSA Europe, a qual enviou parte significativa dos 7,8 mil milhões para o Panamá através do BES (Banco Espírito Santo)".

O PS salienta que "as notícias referem também que o antigo governante do Governo PSD-CDS fez parte da equipa do escritório de advogados Garrigues na altura em que a empresa se terá instalado no Centro de Negócios da Madeira e foi já na qualidade de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que as transferências para o Panamá através do BES foram feitas".

"Quando Paulo Núncio foi ouvido na Comissão Parlamentar de Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) não revelou nenhuma destas informações. Estes factos são novos, pelo que o PS considera imprescindível clarificar esta situação, uma vez que as estatísticas não foram publicadas pela Autoridade Tributária precisamente na altura em que as transferências foram efetuadas através da empresa petrolífera", justifica o PS.