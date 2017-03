Pub

Socialista destacou, no final da audição de Nogueira Leite na comissão de inquérito, que montante injetado na CGD durante mandato de Passos Coelho foi insuficiente

O deputado socialista João Paulo Correia considerou na quarta-feira que a "insuficiente" capitalização da Caixa Geral de Depósitos em 2012 explica a operação de reforço de capital do banco superior a cinco mil milhões de euros, atualmente em curso.

"A capitalização da Caixa Geral de Depósitos [CGD] em 2012 foi insuficiente e é essa a maior razão para as necessidades de nova capitalização que está a ser feita", destacou o socialista no final da audição de Nogueira Leite (ex-presidente do banco público) na comissão parlamentar de inquérito à CGD.

A capitalização de 2012 decorreu durante o Governo PSD/CDS liderado por Passos Coelho, enquanto vigorava o plano de resgate da 'troika' (União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional).

Na altura, o Estado português fez um reforço de capital da CGD que resultou da injeção de 750 milhões de euros em capital e da subscrição de 900 milhões de euros em obrigações convertíveis (CoCo), num total de 1.650 mil milhões de euros.

Segundo João Paulo Correia, o montante injetado na altura era "um valor incapaz de responder às necessidades da CGD" e as informações dadas aos deputados por Nogueira Leite confirmam-no.

"Nogueira Leite disse que o plano de capitalização de 2012 do anterior Governo foi insuficiente e levou ao acumular de prejuízos entre 2012 e 2016", assinalou aos jornalistas, acrescentando que este é "o tal desvio colossal de três mil milhões de euros entre 2011 e 2016".

O deputado do PS acusou ainda o anterior Governo PSD/CDS de se ter intrometido, através do banco público, na OPA (oferta pública de aquisição) lançada sobre a cimenteira Cimpor, depois de ouvir o antigo gestor da CGD.

Os vários responsáveis que têm sido ouvidos nesta comissão de inquérito, sublinhou o socialista, têm garantido que o Governo não interfere na sua gestão.

João Paulo Correia disse ainda que "fica por saber se foi a DG Comp [Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia] que impôs ou se foi Vítor Gaspar [ministro da altura]" a estipular o valor do aumento de capital da CGD em 2012.