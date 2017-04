Pub

Em causa o aumento da contribuição do setor financeiro para o Fundo de Resolução

O PS acusou esta sexta-feira o PSD de tentar disfarçar a ausência de discurso sobre o Novo Banco e esconder o voto contra o aumento da contribuição do setor financeiro para o Fundo de Resolução.

O deputado do PSD António Leitão Amaro, em declarações aos jornalistas no parlamento, voltou hoje a exigir que o Governo divulgue as condições, termos e custos do empréstimo ou garantia na venda do Novo Banco, argumentando que o secretário de Estado das Finanças desmentiu o primeiro-ministro.

À agência Lusa, o porta-voz do PS, João Galamba, considerou que o "PSD está a tentar disfarçar o facto de não ter discurso, de não saber o que dizer de um problema que foi criado e não resolvido pelo PSD, que foi o Novo Banco".

"E está também a tentar esconder que quem quis que a banca pagasse menos foi o PSD porque votou contra o aumento da contribuição do setor financeiro para o Fundo de Resolução", acusou.

Para o deputado socialista, o partido liderado por Passos Coelho "têm-se entretido a tentar lançar areia para os olhos dos portugueses e inventa polémicas onde elas não existem".

Na opinião de João Galamba, "a entrevista do secretário de Estado das Finanças apenas explica o que já tinha sido explicado várias vezes: não há nenhuma novidade nas declarações de Ricardo Mourinho Félix (secretário de Estado Adjunto e das Finanças)".

"Sinceramente, não entendo as declarações do PSD. Ou melhor, entendo: como não têm discurso, estão um pouco atrapalhados com o facto de terem rejeitado um aumento da contribuição da banca para o Fundo de Resolução", enfatizou.

O porta-voz socialista considerou que não se pode esquecer "que no orçamento de 2016 estava previsto o aumento da contribuição da banca para o Fundo de Resolução - que é exatamente aquela receita que amortiza e vai pagando o empréstimo que o Estado fez ao fundo de resolução - o PSD votou contra".

"Não se entende como é que o PSD acusa o PS e o Governo de dar uma borla aos bancos quando foi o PS, o Governo, o BE, o PCP e o PEV que aumentaram a contribuição do setor financeiro para o fundo de resolução e o PSD opôs-se", observou.

Para João Galamba, os sociais-democratas deveriam abster-se de "fazer este triste espetáculo que todos os portugueses já perceberam que revela mais o incómodo do PSD com os seus próprios fracassos do que uma genuína crítica" à venda do Novo Banco.

"Um negócio que não foi encerrado por PSD e CDS - embora tenha dito várias vezes que assim seria - e foi finalmente encerrado pelo Governo do PS como aliás já foram encerrados outros processos do setor financeiro que também tinham sido deixados pendentes", concretizou.

Numa entrevista ao Jornal Económico, Mourinho Félix afirmou sobre o Novo Banco: "A forma concreta que venha a ter esse financiamento, um empréstimo ao Fundo de Resolução ou a concessão de uma garantia para que o Fundo de Resolução se financie junto do sistema financeiro será analisada e registada nas contas públicas quando e se se vier a verificar".