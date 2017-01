Pub

Para Vieira Lopes, presidente da Confederação dos Serviços, a atitude de Passos Coelho e de outros no PSD "é lamentável"

Os patrões continuam à espera que o governo lhes envie a proposta de diploma que reduz em 1,25 pontos percentuais a taxa social única dos empregadores que contratem pelo salário mínimo (557 euros).

Dois dias depois de o PSD ter anunciado que vai votar contra a iniciativa do governo do PS (aparentemente ao lado do PCP e do BE), a proposta ainda não chegou aos patrões. "Não chegou nada", disse João Vieira Lopes, presidente da Confederação dos Serviços (CCP), ao DN/Dinheiro Vivo.

Na segunda-feira, ao final da tarde, as quatro confederações patronais com assento na concertação social - Confederação dos Agricultores, Confederação do Comércio e Serviços, Confederação Empresarial de Portugal e Confederação do Turismo - vão a São Bento debater com o primeiro-ministro, António Costa, a nova situação de crise na sequência da decisão de Pedro Passos Coelho. O acordo social tripartido (governo, patrões e UGT) que permitiu a subida do salário mínimo para 557 euros no início deste mês estaria para ser assinado no final da semana que agora entra.

"É lamentável que os que elogiaram a importância da concertação social deixem agora que as táticas do seu partido se sobreponham a esse desígnio", diz Vieira Lopes. "Não é fácil perceber como é que forças políticas com quem negociámos no passado e chegámos a um entendimento façam uma coisa destas."

Para o representante do setor do comércio e serviços, "nada está fechado, vamos esperar para ver".