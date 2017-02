Pub

Ministro da Saúde foi chamado ao Parlamento pelo PSD para explicar iniciativa, depois de notícias terem dado conta de limitações ao acesso durante os dias da semana

O ministro da Saúde garantiu esta sexta-feira, na Comissão de saúde, que "não passa pela cabeça de nenhum Governo fechar as urgências". Adalberto Campos Fernandes foi chamado ao Parlamento, a pedido do PSD, para esclarecer um projeto-piloto que irá arrancar em abril nas urgências hospitalares do Porto e Braga. De acordo com uma notícia, que serviu de base ao requerimento social-democrata, o nos dias semana entre as 8.00 e as 20.00 apenas os doentes encaminhados pelos bombeiros, INEM e Linha Saúde 24 poderiam aceder às urgências. No final da audição, PSD afirmou que o ministro não esclareceu o suficiente sobre o projeto.

"Virei cá prestar todas as declarações quando precisarem, mas não faz sentido para comentar declarações descontextualizadas. Caberia na cabeça que algum governo fechar urgência e dizer que entre as 8.00 e as 20.00, se veio a pé ou de táxi, vá para casa? Não faria sentido. O que está em cima da mesa é uma preocupação deste governo, como foi de outros, que é uma cultura de utilização da urgência e não é culpa do cidadão. Fechámos 2016 não a diminuir, mas a crescer 3% nos episódios de urgência, mas em janeiro descemos 3% em relação ao período homologo", respondeu o ministro.

As perguntas iniciais foram lançadas pelo deputado do PSD, Miguel Santos, que questionou o governante sobre a limitação de acesso às urgências. "O presidente do INEM diz que não deu parecer técnico nem foi consultado. É uma medida de desespero para tentar conter maus resultados. Quais as implicações para o INEM? Falou com bombeiros? O que acontece às pessoas que vão diretamente às urgências? É inaceitável que as portas não se abram", afirmou.

O projeto-piloto, explicou o ministro, irá decorrer em duas fases: a primeira entre abril e julho e a segunda entre esse mês e outubro. No final de outubro será feita a avaliação do projeto e se for considerado positivo, irá ser alargado a outras zonas do país. Para já estará centrado no norte do país, envolvendo os hospitais e centros de saúde do Centro Hospitalar do Porto, hospital de Barcelos e Unidade Local de Saúde de Matosinhos.

"Vamos ter máxima resolutividade nos centros de saúde com psicologia, equipamentos, imagiologia, saúde oral, exames, nutrição. Será um trabalho de pedagogia. Quando o utente for às urgências será atendido", disse o ministro, explicando: "A ideia é investir na gestão dos percursos individuais de saúde. Significa criar condições, a prazo, para incentivar modelos de procura de cuidados diferentes, nunca restringindo nada a ninguém. Se um utente quiser entrar no estudo é sinalizado. É-lhe dito que tem médico de família e outras respostas nos centros de saúde".

A escolha do norte, adiantou Adalberto Campos Fernandes, deve-se ao facto de ser a região com maior cobertura de médicos de família. Mesmo assim uma percentagem de casos considerados não urgentes (pulseiras verdes e azuis) recorreram às urgências. "Daqui por uns anos, o ideal era que ao hospital só fossem verdadeiramente os casos que carecem de cuidados agudos hospitalares", uma mudança de atitude, disse o ministro, que levará três ou quatro anos.

No final da audição, Miguel Santos afirmou que o ministro "não respondeu às questões que são importantes para saber o detalhe da implementação de uma medida destas". " O PSD não apoia esta medida. Nesta audição ficou patente que não existe uma preparação para a implementação de uma medida deste calibre. Mesmo sendo em projeto-piloto, envolve centenas de milhares de pessoas", disse.

Clínica de diagnóstico até ao final do ano

Adalberto Campos Fernandes anunciou que até ao final do ano o SNS a primeira clínica de diagnóstico a funcionar no parque saúde Pulido Valente. "Estão a ser feitos os estudos preparatórios. Numa linguagem simples, é uma clínica de diagnóstico do SNS. Pretende-se ter no país vários núcleos destes, onde se concentrem respostas de meios complementares de diagnóstico e terapêutica para responder aos hospitais que criem este modelo e também para os centros de saúde", referiu.

Em breve sairá legislação para impor tempos máximos de resposta garantidos para a realização de exames e meios complementares de diagnóstico e serão revistos os tempos máximos para as cirurgias. Adalberto Campos Fernandes explicou que será possível fazer produção adicional de exames, como já acontece com as cirurgias, em que os hospitais contratualizam com as administrações de saúde a sua produção.

Quanto à Linha Saúde 24 que vai ser transformada no centro de atendimento do SNS, o ministro explicou que será possível aos utentes marcar consultas no próprio dia e falar com o médico de família ou deixar recado quando não for possível.

Horas extras a partir de março

Durante a audição, o ministro foi questionado sobre o aumento da despesa com as prestações de serviço. Na edição de ontem, o DN, revelou que até novembro os hospitais já tinham gasto mais de 95 milhões de euros nesta rubrica, o valor mais alto dos últimos quatro anos. "Disse há um ano que as prestações de serviço iriam ser reduzidas ao mínimo indispensável e agora veja-se os resultados. É exatamente o contrário do que disse", apontou Miguel Santos.

O ministro explicou que não é possível num ano fazer a mudança de "um crescimento desmesurado". "O governo fará tudo o que estiver ao seu alcance para reduzir a dependência do SNS ao mínimo a uma solução que compromete a coesão das equipas. Mas é preciso ser responsável. Há zonas do país onde retirar esta solução na totalidade seria fechar portas. A partir de 1 de março vamos iniciar a reposição das horas extraordinárias", anunciou.