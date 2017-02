Pub

Equipa de juristas da Presidência do Conselho de Ministros está a fazer levantamento da legislação em desuso

Houve uma lei para proibir o estacionamento em frente das casas de câmbio e das repartições de finanças; outra que determinava as regras para a produção de farinha de pão; ou uma para extinguir os concelhos territoriais das províncias ultramarinas. Estas três estão entre as cerca de 1500 que foram assinaladas como obsoletas por uma equipa de juristas da Presidência do Conselho de Ministros que está a fazer esse levantamento, avança hoje o Público.

O objetivo desta equipa é identificar as leis que caíram em desuso mas que nunca foram revogadas e inclui decretos dos governos e leis da Assembleia da República. Por enquanto, ainda só foi analisada a legislação produzida entre 1974 e 1979. Segue-se a década de 1980.