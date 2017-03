Pub

As promoções na carreira dos funcionários públicos passarão a obedecer a novos critérios

As progressões na função pública poderão deixar de ser automáticas, segundo avança hoje o Público. De acordo com este jornal, o governo pretende discutir com os partidos de esquerda e com os sindicatos alterações nos critérios para as promoções na carreira dos funcionários públicos, para entrarem vigor já no Orçamento de Estado de 2018.

"É preciso mais gestão de recursos humanos, com uma nova lógica, através de prémios e promoções e não apenas uma lógica de progressões automáticas", disse ao jornal fonte governativa, salientando que esta alteração terá de ser efetuada tendo em conta o impacto orçamental.

Atualmente, a progressão é automática, estando dependente da acumulação de pontos na avaliação e da própria avaliação. Ao longo dos últimos anos, com o congelamento das carreiras, os funcionários públicos têm estado a acumular pontos mas não têm tido aumentos remuneratórios. O desbloqueio desta situação teria um impacto orçamental pesado.

Por isso, assume o responsável governativo, esta reestruturação "vai ser difícil, pois a pressão é grande devido ao facto de as carreiras estarem congeladas há tanto tempo".

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP) já anunciou que vai pedir uma audiência ao ministro das Finanças para clarificar as intenções do Governo.