Pub

PSD e PCP querem repor aumentos salariais decididos pelas câmaras. PS ainda não decidiu, mas a esquerda já: vai aprovar

PSD, PCP e BE preparam-se para aprovar amanhã uma alteração à lei que visa clarificar a progressão na carreira dos funcionários das autarquias. Será a primeira vez que as bancadas da esquerda e os sociais-democratas votam lado a lado em questões laborais, uma matéria que habitualmente divide esquerda e direita.

A lei que define as carreiras e remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, depois adaptada às autarquias locais, previa a possibilidade de alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária - ou seja, por decisão de cada autarquia. Para isso, há requisitos a cumprir, um dos quais a avaliação de desempenho dos trabalhadores. Nos casos em que não tenha havido avaliação, a lei prevê a atribuição de um ponto por cada ano não avaliado. E é aqui que começam os problemas: várias autarquias aplicaram esta medida, com a atribuição de um ponto por ano aos trabalhadores não avaliados, mas acabaram por ter de retroceder, dado que quer o Tribunal de Contas quer a Inspeção-Geral da Administração Local têm tido uma interpretação diferente.

A questão arrasta-se há anos. Em Elvas, por exemplo, 160 trabalhadores que tinham sido aumentados pela autarquia foram depois intimados a devolver o montante dos aumentos. Estávamos então em 2010. Dois anos depois, cerca de 500 trabalhadores promovidos por opção gestionária da Câmara de Setúbal foram também chamados a repor as verbas dos aumentos. Em 2015, a autarquia madeirense da Ribeira Brava notificou 69 funcionários para devolverem dinheiro, depois de uma recomendação do Tribunal de Contas nesse sentido, que se estendeu também às autarquias de Funchal, Machico, Câmara de Lobos, Porto Moniz, Ponta do Sol e Santana. Vários destes casos acabaram nos tribunais.

Como avançou ontem o Jornal de Negócios, é este diferendo na interpretação da lei que PSD e PCP querem agora resolver, com manifestações de disponibilidade dos dois lados para fazer passar a medida. Em cima da mesa estão dois projetos, de sociais-democratas e comunistas, que vão hoje a debate e amanhã a votos. O BE vai votar a favor das duas propostas, afirmou ao DN a deputada bloquista Joana Mortágua.

"Injusto e discriminatório"

A parlamentar social-democrata Sara Madruga da Costa explica que o objetivo da iniciativa passa por "resolver de uma vez por todas" uma situação "injusta e discriminatória" que tem provocado "grandes desigualdades entre trabalhadores avaliados e não avaliados". O projeto, sublinha, "irá possibilitar o fim das dúvidas interpretativas, com efeitos retroativos, permitindo aos municípios manter as suas decisões e aos trabalhadores receber as verbas a que têm direito sem terem de recorrer aos tribunais".

Para Rita Rato, do PCP, há que "clarificar com efeitos retroativos que, para efeitos de progressão na carreira, tem de existir a garantia de contabilização dos pontos" prevista na lei. Até porque os tribunais administrativos chamados a pronunciar-se sobre estes casos têm decidido em sentidos diferentes. Quanto ao projeto do PSD, este tem o acordo da bancada comunista, na medida em que "reproduz a proposta que o STAL [Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local ] redigiu e apresentou aos grupos parlamentares".

No PS, o sentido de voto quanto aos dois projetos não estava ontem ainda definido. Mas qualquer que seja a posição dos socialistas, PSD, PCP e BE têm os votos suficientes para fazer passar a medida.