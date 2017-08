Pub

Manuel João Vieira, Marcantonio Del Carlo e Filipe Crawford são exemplos

A Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, e a Universidade de Trás-os-Montes (UTAD), em Vila Real, estão a dispensar professores convidados, entre eles os atores Marcantonio Del Carlo e Filipe Crawford e o artista Manuel João Vieira, avança hoje o Jornal de Notícias.

De acordo com esta publicação, alguns professores estão a ser surpreendidos com a dispensa durante as férias, enquanto outro ainda não receberam qualquer comunicação sobre a situação. O coordenador do curso de Teatro e Artes Performativas na UTAD apresentou a demissão em discordância com os afastamentos, conta o JN.

Gonçalo Velho, do Sindicato Nacional do Ensino Superior, trata-se de um "despedimento em massa" cujo "timming" é "uma notável coincidência": os professores dispensados estavam inscritos no programa de regularização de precários da administração pública, ganhando menos de 300 euros por mês com contratos parciais.

A UBI disse ao JN que esta "é uma medida de gestão que não significa dispensa de pessoal" e que está relacionada com o subfinanciamento do ensino superior.