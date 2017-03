Pub

Uma aula no Pedro Nunes e uma ação de rua de apoio à Cais marcaram o dia em que Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu um ano de mandato

Os carros da comitiva ainda não se detiveram, mas a turma do secundário que ali espera há um bom bocado já está aos gritos e aos pulos. "Marcelo, Marcelo, Marcelo".

O Presidente da República sai sorridente, distribui abraços e beijos e é engolido pela pequena multidão juvenil que quer fazer selfies a seu lado. Marcelo acede, no seu jeito afável, a sorrir, mas vai avançando sempre - não é com esta turma da Escola D. António da Costa, de Almada, que vem falar. Uma equipa da Cais espera-o na rua das esplanadas, em Belém, para juntos fazerem a venda da revista. A receção entusiasmada dos jovens de Almada, no entanto, acaba por ser a síntese perfeita do acolhimento do tipo pop star que é a marca do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

A promessa estava feita. Por isso, ontem, dia em que completava um ano de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se a dois vendedores da Cais, António Pia e José Barros, para fazerem juntos uma ação na zona do Palácio de Belém. "Calhou", explicou Marcelo mais tarde. "Encontrámo-nos, e combinámos, havia ali um tempo livre à hora de almoço, só depois vi que calhava neste dia". Assim ficou.

A hora de almoço pedia isso mesmo, uma pausa retemperadora para comer umas sandes numa das esplanadas. Marcelo, e os dois vendedores de colete de amarelo - a nova cor para a campanha de sensibilização que a revista lança amanhã, para potenciar a sua própria missão de porto de abrigo - sentam-se à conversa, com um molho de revistas sobre a mesa. Enquanto explica o que já decidiu sobre o número de maio da Cais, da qual será o diretor convidado, e que vai dedicar ao tema da juventude, "com histórias de jovens, cá dentro e lá fora", Marcelo vai distribuindo revistas à esquerda e à direita, a quem se aproxima - muitos vêm só para o ver, para lhe dar um beijo, uma palavra, ou tirar uma fotografia, mas, claro, compram a Cais e até pedem um autógrafo.

De lenço na cabeça, uma mulher síria, que está "há dois anos em Portugal, como refugiada", aproxima-se. Marcelo reconhece-a, pergunta-lhe como estão as coisas e ela desfia a sua queixa. O marido, que é médico, ainda está na Síria. "Pensei que já tivesse ido para Grécia, ele tem de ir para a Grécia ou a para Turquia", diz-lhe o presidente. "Como?", pergunta ela. Marcelo conhece o caso, já falou com esta refugiada noutra ocasião, repete o conselho e, nisto, chegam outras pessoas que querem falar com ele e abraçá-lo. Mais uma conversa, mais uma revista.

Terminada a frugal refeição, é tempo de passar à venda ativa. Mesmo sem colete - o Presidente tem um, mas como vinha atrasado de uma aula no Liceu Pedro Nunes não teve tempo de ir buscá-lo ao palácio - Marcelo Rebelo de Sousa, ladeado dos dois vendedores, vai interpelando as pessoas. Uma família austríaca, na esplanada, desfaz-se em sorrisos e compra - "é para uma boa causa", dizem. E depois o mesmo na farmácia, nos Pastéis de Belém e à porta, na rua. Um jovem timorense faz questão de o cumprimentar e Marcelo, feliz, anuncia: "Grande país Timor-Leste, vou lá em novembro". O jovem agradece, feliz também.

No final, o próprio Presidente faz o balanço da ação. "Conseguimos vender 30 revistas em menos de uma hora, penso que é uma boa média", disse, sublinhando que "esta é uma instituição de muito mérito, que apoia muita gente, e dois euros, apesar de tudo, não é muito por uma revista por mês, e faz muita diferença na vida destas pessoas".

Num registo mais político, e em resposta às perguntas dos jornalistas, Marcelo associou a crispação no parlamento às eleições autárquicas, que se realizam este ano. "Acho que [a crispação] num ano eleitoral sobe um bocadinho", admitiu. E à pergunta sobre a crítica que o dirigente do PSD Luís Montenegro lhe dirigiu, por causa da sua afirmação "milagres só em Fátima" - o presidente comentou assim a qualificação de "milagre"por parte da presidente do Conselho de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, em relação ao défice de 2016 - Marcelo respondeu: "E acha que eu vou comentar dirigentes partidários?" Acabou depois por acrescentar que "faz parte da luta partidária criticar tudo, os outros partidos, o governo, o presidente, a assembleia da República, a democracia é assim e não tem drama nenhum".

De manhã, na aula que deu a alunos do 7.º ao 12.º anos, no Liceu Pedro Nunes, onde ele próprio estudou, o Presidente da República afirmou que foi "um político ocasional" e sublinhou a transitoriedade das funções políticas: "Professor é toda a vida, Presidente da República é cinco anos". Questionado por um aluno sobre se vai recandidatar-se Marcelo respondeu que só decidirá em 2020, em função da "situação em Portugal".

No seu próprio balanço de um ano de mandato disse depois aos jornalistas que pensa "ter cumprido as suas promessas", de "estar próximo das pessoas" e de "tentar fazer tudo para estabilizar o país, ajudar o sistema financeiro, apoiar o controlo do défice" e "estabelecer as relações internacionais fundamentais".

Mais tarde, à SIC, sobre a sua relação com primeiro-ministro António Costa, admitiu: "Falamos todos os dias". E reafirmou o que já tinha dito de manhã sobre ele: "É de um otimismo irritante, mesmo quando me parece que não há razões para ser tão otimista".