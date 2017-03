Pub

Nelson Évora sagrou-se campeão da Europa do Triplo Salto em Pista Coberta e renovou o título que alcançara há dois anos

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicitou Nelson Évora, que se sagrou hoje campeão europeu de triplo salto em pista coberta, no Campeonato Europeu que decorre em Belgrado.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicitou o atleta português de triplo salto Nelson Évora pela conquista da medalha de ouro no Campeonato Europeu de Pista Coberta que decorre em Belgrado sagrando-se assim campeão europeu da modalidade", lê-se na mensagem disponibilizada no site da Presidência da República.

O primeiro-ministro, António Costa, também já felicitou Nelson Évora, através do Twitter. "Parabéns ao Nelson Évora pelo título de campeão europeu de triplo salto em pista coberta. Portugal orgulha-se dos seus atletas", escreveu Costa na rede social.

Nelson Évora sagrou-se campeão da Europa do Triplo Salto em Pista Coberta, renovando assim o título que alcançara há dois anos.

O atleta do Sporting Clube de Portugal ganhou com a marca de 17,20 metros, o seu melhor registo da época, à frente do italiano Fabrizio Donato (17,13) e do alemão Max Hess (17,12).

No sábado passado, Marcelo Rebelo de Sousa felicitou também a atleta portuguesa de triplo salto Patrícia Mamona, que ficou em 2.º lugar no campeonato que se disputa na capital sérvia.