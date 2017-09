Pub

No seu discurso, António Henriques Gaspar dirigiu-se aos 18 novos juízes de direito que tomaram posse

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) considerou esta segunda-feira que é preciso refletir sobre os motivos de Portugal ter das mais elevadas taxas de reclusão na União Europeia (UE), apesar dos índices baixos de criminalidade.

"Participem na reflexão, que é necessária, sobre os motivos que possam explicar que Portugal, país com índices baixos de criminalidade e seguro (posição privilegiada no ranking), tenha das mais elevadas taxas de privação de liberdade por 100 mil habitantes e de tempo de permanência na prisão entre os países da UE", disse António Henriques Gaspar.

O presidente do STJ e do Conselho Superior da Magistratura dirigia-se aos 18 novos juízes de direito que tomaram esta segunda-feira posse no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.

No seu discurso, António Henriques Gaspar pediu também aos novos juízes para que "pensem sempre reflexivamente a consideração dos fins das penas e, sobretudo, a proporcionalidade como regra de ação entre a exigência de tutela de bens jurídicos e a condição humana na determinação da pena".

"A condição de juiz não deve ser assumida como uma profissão, nem como uma 'carreira'; bem diversamente, tem de ser sentida como o caminho que cada um assume como uma honra e missão para a vida, para cumprir em cada um e todos os dias a obrigação de justiça que devemos aos cidadãos", afirmou ainda.

Na cerimónia estiveram presentes, entre outros, a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, o bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, presidentes dos tribunais da relação e magistrados.