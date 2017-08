Pub

A Agência tem sede em Londres mas será transferida para outro país na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia, Portugal candidatou a cidade do Porto

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, garantiu esta quarta-feira que a escolha da nova sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA) será feita com critérios objetivos e transparentes, e que algumas cidades cumprem plenamente os critérios.

A EMA tem sede em Londres mas será transferida para outro país na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Portugal candidatou a cidade do Porto para receber a nova sede da Agência.

Tajani reuniu-se esta quarta-feira com o diretor executivo da EMA, Guido Rasi, com quem debateu o papel da Agência na proteção e inovação na saúde e a futura saída do Reino Unido.

"A escolha da nova sede da EMA deve basear-se em critérios objetivos elaborados a nível europeu", procurando uma solução o mais económica e eficiente possível, no interesse dos nossos cidadãos, disse Antonio Tajani após o encontro, segundo um comunicado do Parlamento Europeu.

O responsável, segundo o mesmo comunicado, referiu os seis critérios identificados pela Comissão e pela EMA para a nova localização, como a garantia de que a Agência estará totalmente operacional quando o Reino Unido sair da UE, a facilidade de acesso em termos geográficos, a disponibilidade de escolas para 600 estudantes, filhos dos funcionários, e o acesso ao mercado de trabalho e cuidados médicos para 900 famílias, além da distribuição geográfica de outras agências europeias.

Segundo Tajani algumas cidades candidatas cumprem esses critérios na totalidade. Quase duas dezenas de cidades candidataram-se a receber a sede da EMA.

"O Parlamento Europeu garantirá que a nova sede será escolhida com base nestes critérios objetivos, com total transparência, no interesse de salvaguardar a saúde dos nossos cidadãos e promover a inovação" disse o responsável, acrescentando que graças ao trabalho da EMA cerca de 1.000 medicamentos foram retirados do mercado por não cumprirem os padrões europeus, e foram avaliados mais de 500.000 medicamentos.

Na quinta-feira uma delegação portuguesa visita as instalações da EMA para dar a conhecer a candidatura do Porto. A delegação é composta pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e por elementos da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e da Câmara Municipal do Porto.