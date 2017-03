Pub

Jorge Carlos Fonseca inicia uma visita de cinco dias a Portugal e Espanha e estará doentes cabo-verdianos em tratamento médico em Portugal

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, inicia na terça-feira uma visita de cinco dias a Portugal e Espanha para participar numa homenagem ao professor Manuel Sérgio e contactos com as comunidades cabo-verdianas.

Segundo a Presidência da República, a visita decorre de 21 a 26 de março e incluiu, além de encontros com as comunidades cabo-verdianas nos dois países, encontros com as autoridades e a visita aos doentes cabo-verdianos em Lisboa.

Jorge Carlos Fonseca irá ainda presidir ao encerramento do Colóquio Internacional Professor Manuel Sérgio: Obra e Pensamento, a ter lugar na Assembleia da República e na Fundação Calouste Gulbenkian.

O chefe de Estado cabo-verdiano tem também prevista uma deslocação ao bairro da Cova da Moura para contactos com a população e uma visita à sede da Associação Cultural Moinho da Juventude, onde participará numa evocação a Eduardo Pontes, fundador desta associação entretanto falecido.

Na agenda do Presidente da República está igualmente uma visita aos doentes cabo-verdianos em tratamento médico em Portugal, que residem em três pensões, no centro de Lisboa.

Jorge Carlos Fonseca desloca-se também a Espanha para um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente na Galiza, constituída na sua maior parte por famílias de pescadores originários da ilha de Santiago instaladas na região há mais de 30 anos.