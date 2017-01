Pub

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte de quatro portugueses num acidente rodoviário em França, expressando "sentidas condolências" às respetivas famílias.

"O Presidente da República manifesta o seu profundo pesar pela morte dos quatro cidadãos de nacionalidade portuguesa, esta madrugada num acidente de viação em França", lê-se numa mensagem disponibilizada no sítio da Internet da Presidência.

A mensagem refere ainda que Marcelo Rebelo de Sousa "acompanha o evoluir da situação clínica de todos os feridos, em especial daqueles que se encontram em situação mais grave, a quem deseja a rápida recuperação".

Quatro portugueses morreram hoje num acidente de autocarro numa estrada no centro de França, segundo um novo balanço provisório das autoridades divulgado pela edição 'online' da Creusot-Info.

Fonte da polícia francesa confirmou à Lusa que "o autocarro transportava 32 pessoas, morreram quatro e há alguns feridos graves", mas não precisou as nacionalidades das vítimas mortais do acidente, que ocorreu no distrito de Saône-et-Loire, no centro de França.

Inicialmente as autoridades davam conta de cinco mortos portugueses.

O acidente aconteceu às 04:30 locais (menos uma hora em Lisboa) e "visivelmente terá sido o gelo" na estrada, com "temperaturas negativas" na zona, a provocá-lo, mas "não houve colisão com outro veículo", de acordo com a fonte contactada pela Lusa.

A polícia confirmou ainda que o autocarro fazia a ligação Portugal-Suíça.