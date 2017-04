Pub

Marcelo Rebelo de Sousa encerra hoje, pela segunda vez como Presidente da República, a sessão solene parlamentar de celebração do 25 de Abril.

O chefe de Estado prometeu ontem que não fará uma intervenção que possa ser interpretada como relativa à atual conjuntura política.

"Eu tenho um princípio básico, que é: em datas como o 25 de Abril, como o 10 de Junho, para dar dois exemplos, os discursos devem ser discursos correspondentes ao significado nacional das datas e não discursos para mensagens acerca da conjuntura política. É a minha maneira de ver", explicou a jornalistas.

Na sessão, o PSD aproveitará para expor a sua candidata autárquica à câmara de Lisboa. Teresa Leal Coelho, também vice-presidente do partido, discursará no púlpito, imediatamente antes dos dois discursos finais: o do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o do próprio Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de uma ausência durante os anos da governação PSD/CDS, os capitães de Abril voltam a estar presentes. Nas galerias já estão sentados Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço, entre outros.

A sessão começará com um discurso do deputado do PAN, André Silva, seguindo-se Heloísa Apolónia (PEV), Jorge Machado (PCP), Isabel Galriça Neto (CDS), Joana Mortágua (BE) e Alberto Martins (PS).

À tarde, Marcelo irá condecorar postumamente Francisco Sá Carneiro, fundador e primeiro-líder do PSD, e o ex-bispo do Porto D. António Ferreira Gomes, uma das vozes da Igreja Católica que mais se ouviu contra o Estado Novo.