O desporto é uma escola de civismo não pode ser um palco de lutas estéreis, disse Marcelo, falando num encontro nacional de juventude

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou hoje, em Viana do Castelo, ao fim da "violência verbal e física" na sociedade e também no desporto quando falava de solidariedade e inclusão social num encontro nacional de Juventude.

"Não faz sentido. O desporto é uma escola de civismo não pode ser um palco de lutas estéreis. Não faz sentido. Também aí o vosso papel é essencial", apelou o chefe de Estado aos mais de mil jovens de todo o país, Açores e Madeira que participam no 15.º Encontro Nacional de Associações Juvenis (ENAJ) promovido pela Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ).

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a solidariedade e inclusão oscila é uma das cinco questões que disse preocuparem à juventude portuguesa, a par do emprego, a relação com a política, preocupais ambientais e o relacionamento com uma sociedade envelhecida.

Disse que os jovens têm que "estar na primeira linha em matéria de refugiados, de combate à pobreza e exclusão social, na primeira linha do combate às desigualdades sociais, regionais, da aproximação e do diálogo na sociedade portuguesa, da pacificação"

"Não compreendo, francamente, não que haja, obviamente, posições diferentes numa sociedade democrática, mas que o clubismo chegue ao ponto de gerar violência. A violência verbal e física. Penso que todos devemos apelar todos os dias, em especial, em certos dias, contra a violência verbal e física, em tudo. Na sociedade naquilo que é o combate de ideias mas também no desporto".