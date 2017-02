Pub

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a "confirmação boa" da taxa de desemprego em relação ao quarto trimestre, mas avisou que é "preciso ir mais longe" em termos de emprego e de crescimento.

À entrada para um almoço com refugiados na Cozinha Popular da Mouraria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que dão conta que a taxa de desemprego em 2016 desceu 1,3 pontos percentuais face a 2015, para os 11,1%, abaixo da estimativa do Governo, mantendo-se inalterada no quarto trimestre, nos 10,5%.

Apesar ser "uma confirmação boa a taxa de desemprego em relação ao quarto trimestre, em relação ao ano passado", o Presidente da República deixou um aviso: "é preciso é mais e melhor. É preciso ir mais longe em termos emprego e é preciso ir mais longe em termos de crescimento".

"Eu não sou daqueles que estão satisfeitos com aquilo que está feito só por si. Reconheço o mérito, mas é preciso fazer mais", alertou, na mesma tónica do discurso que tem feito nos últimos dias já que, apesar de considerar que a trajetória seguida pelo Governo é a correta, defende que é preciso agora fazer mais.

Questionado se estes números acompanham aquele que tem sido o seu "otimismo moderado", Marcelo Rebelo de Sousa disse apenas que "são números que confirmam os números anteriores".

"Eu agora já não qualifico se é otimismo, se é moderado, se não", disse.

Segundo o Presidente da República, os números hoje conhecidos "confirmam a tendência do trimestre anterior".

"O quarto trimestre é igual ao terceiro trimestre e dá uma diminuição em relação ao ano anterior e a média do ano é inferior à média anterior", enumerou.

De acordo com o INE, o comportamento da taxa de desemprego para o conjunto de 2016 ficou assim em linha com o esperado pelos analistas contactados pela Lusa, que apontavam para que se situasse entre os 11% e os 11,1%.

Em 2015, a taxa de desemprego ficou nos 12,4%.