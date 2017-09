Pub

Faltam ainda chegar a Portugal 1.536 pessoas para se cumprir a quota

Portugal recebeu 1.415 refugiados, provenientes da Grécia e de Itália, até dia 04 de setembro e desde o lançamento do mecanismo de emergência para a recolocação de pessoas há dois anos, segundo dados hoje divulgados pela Comissão Europeia.

Segundo o 15.º relatório sobre os programas de recolocação e reinstalação de pessoas, Portugal recebeu 1.116 refugiados transferidos da Grécia e de Itália chegaram 299.

Faltam ainda chegar a Portugal 1.536 pessoas para se cumprir a quota de 2.951 atribuída.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No total, à data de 4 de setembro, foram recolocadas 27.695 pessoas na Europa (19.244 a partir da Grécia e 8.451 a partir de Itália), num programa em que, além dos 28 Estados-membros, participam ainda a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça.

Dois anos após o lançamento do mecanismo de emergência para ajudar a Grécia e a Itália a lidarem com o fluxo de migrantes, foi atingida uma média mensal de 2.300 transferências efetuadas desde fevereiro de 2017 com destino a quase todos os Estados-membros.

No entanto, Bruxelas nota que estão ainda por recolocar 2.800 pessoas a partir da Grécia e que chegam diariamente a Itália novos candidatos, apelando aos Estados-membros que acelerem os procedimentos para receber as pessoas.

Bruxelas congratula-se igualmente pelo facto de a Áustria ter começado a recolocar pessoas a partir de Itália e de já estarem a ser preparadas as primeiras recolocações de Itália para a Eslováquia.

Por outro lado, a República Checa, a Hungria e a Polónia continuam a violar as respetivas obrigações legais, não tendo recolocado uma única pessoa (Hungria e Polónia) ou não tendo disponibilizado qualquer lugar de recolocação há mais de um ano (República Checa), tendo a Comissão aberto processos de infração contra estes Estados-membros.

No que respeita à reinstalação de refugidos que se encontram em campos fora da União Europeia, Portugal recebeu já 76 das 191 pessoas que se propôs a acolher, tendo 63 sido reinstalados do Egito, 12 da Turquia e um de Marrocos.

No total, a UE e os quatro países associados receberam 17.305 de um total de 22.504.