Previsões de Bruxelas "vêm confirmar o otimismo e a convicção do Governo de que a sua estratégia é a adequada", disse porta-voz socialista

O Partido Socialista (PS) valorizou hoje os números das previsões económicas de inverno da Comissão Europeia, divulgadas em Bruxelas esta manhã, sinalizando que Portugal pode agora sair de "forma folgada" do Procedimento por Défice Excessivo.

As previsões de Bruxelas, adiantou à agência Lusa o porta-voz socialista, João Galamba, "vêm confirmar o otimismo e a convicção do Governo de que a sua estratégia é a adequada", e que esta "iria conduzir o país à recuperação económica e à saída do Procedimento por Défice Excessivo"

"Com estes indicadores que saíram hoje, temos a confirmação de que Portugal tem todas as condições para sair de forma folgada do procedimento", declarou o socialista.

Galamba destacou ainda o investimento em 2016, sublinhando que a Comissão Europeia destacou que neste período se deu uma "transição entre quadros comunitários" e houve também "problemas herdados na banca" e "não reconhecidos no passado" que limitaram um maior investimento.

O menor impulso deste elemento, frisou o porta-voz socialista, "nada tem a ver com confiança" no Governo, com "reversões" do executivo ou a "subida do salário mínimo", como chegou a apontar a oposição e inclusive instituições internacionais.

De acordo com as previsões de inverno hoje divulgadas, a Comissão Europeia está agora mais otimista e espera que a economia portuguesa cresça 1,3% em 2016 e 1,6% este ano, ligeiramente acima das previsões do Governo para esses anos.

O executivo comunitário reviu em alta a estimativa de crescimento do PIB português em 2016, de 0,9% em novembro, para 1,3%, devido a um "forte desempenho na segunda metade do ano, particularmente no turismo" e no consumo privado, apesar da contração no investimento.

Bruxelas melhorou também as estimativas para 2017 e 2018, esperando agora que a economia cresça 1,6% e 1,5%, respetivamente, quando nas previsões de outono previa que o PIB avançasse 1,2% este ano e 1,4% no próximo.

Já quanto ao défice orçamental, a Comissão estima que o mesmo tenha descido para 2,3% do PIB em 2016, ficando abaixo da meta definida para o fim do processo de sanções, mas admite que só foi possível com o 'perdão fiscal'.

"É expectável que o défice orçamental tenha representado 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, ajudado por receitas extraordinárias", afirma a Comissão Europeia nas previsões económicas, estimando que, sem essas medidas, e designadamente o Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES), o défice orçamental português "ficaria nos 2,6% do PIB".

Nas estimativas divulgadas hoje, a Comissão Europeia melhora não só a estimativa do défice do ano passado, mas também do de 2017 e de 2018, estimando agora que o défice seja de 2% e de 2,2% nesses anos, respetivamente.

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, sublinhou hoje os "progressos muito fortes" da economia portuguesa e lembrou que a Comissão Europeia deverá decidir dentro de alguns meses a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo.