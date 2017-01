Pub

Rui Pereira lembra ao DN que Mário Soares foi essencial na "integração europeia e na edificação do Estado Social português"

O ex-ministro da Administração Interna Rui Pereira entende que "Portugal perdeu um dos maiores políticos do século XX" com a morte de Mário Soares, o qual "teve uma influência decisiva na implantação do regime" democrático.

Presente no Mosteiro dos Jerónimos, para participar num programa televisivo, Rui Pereira lembra ao DN que Mário Soares "foi essencial para o reconhecimento do direito à autodeterminação" das antigas colónias, na "integração europeia e na edificação do Estado Social português".

Várias dezenas de populares, na maioria idosos, estão agora junto ao gradeamento colocado pelas autoridades no passeio do jardim da Praça do Império, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, onde seis alunos das academias militares da Marinha, Exército e Força Aérea estarão em permanência junto à urna com os restos mortais de Mário Soares.

No total estarão envolvidos cerca de mil militares nas cerimónias fúnebres, precisou o porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas.