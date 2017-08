Pub

Há quem ofereça 20 anos de renda ou 300 milhões para a sede: começou a corrida à relocalização da Agência Europeia do Medicamento

Barcelona tem uma torre emblemática, pronta a usar, já iluminada com as iniciais da agência; Copenhaga oferece vinte anos de renda grátis; Amesterdão promete até 300 milhões de euros para construir um edifício inovador; Dublin oferece dez milhões para ajudar o pessoal da EMA a estabelecer-se. Começou a corrida de 19 cidades europeias para receber a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa), que vai deixar Londres quando se concretizar o Brexit. São 890 funcionários, 2000 pessoas se somarmos as famílias, 35 mil representantes da indústria farmacêutica que visitam anualmente a sede, um orçamento de 322 milhões de euros/ano.

Depois do recuo político do governo, que começou por escolher Lisboa, é o Porto que protagoniza a candidatura portuguesa. E acena com um dos "regimes fiscais mundialmente mais atrativos para profissionais qualificados" - o programa de Residente não Habitual, que permite que os rendimentos sejam sujeitos à taxa única de IRS de 20%. E acrescenta que "existe também a possibilidade de alguns rendimentos auferidos em outros países serem sujeitos à mesma tributação". Acresce que os funcionários superiores da EMA (tal como os das duas agências europeias sediadas em Lisboa) vão beneficiar de alguns privilégios equiparáveis ao corpo diplomático - isenção dos impostos nacionais (não do país de origem, e é aqui que pode entrar o estatuto de residente não habitual), matrícula diplomática, possibilidade de importação de bens de consumo.

Se as várias cidades candidatas se dividem entre edifícios já existentes ou feitos de raiz para acolher a sede da EMA, a candidatura portuense oferece as duas hipóteses: um de dois edifícios já existentes (o Palácio dos Correios, nos Aliados ou o Palácio Atlântico, na Praça D. João I) ou instalações construídas de raiz na Avenida Camilo Castelo Branco. Em qualquer dos casos o Porto oferece um "período de carência de renda durante os primeiros 12 meses" após a instalação da EMA. Não é caso único. Milão - que quer instalar a EMA na famosa torre Pirelli - promete também um ano de rendas grátis à agência. Mas neste capítulo ninguém bate Copenhaga, que avança com uma proposta de 20 anos sem custos de aluguer do espaço.

Portugal propõe também a criação de um Balcão Único de acolhimento que "terá como objetivo primordial ajudar os trabalhadores da EMA e as suas famílias em todo o processo de mudança". Também neste capítulo, a oferta não é única - várias candidaturas avançam com a criação de uma estrutura de acompanhamento dos trabalhadores da EMA.

A relocalização da Agência Europeia de Medicamentos será definida em função de seis critérios. A distribuição geográfica das agências (um critério desfavorável a Portugal, que já acolhe a agência de Segurança Marítima e o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência); a garantia de operacionalidade na nova localização, à data em que a EMA deixar o Reino Unido, em março de 2019; a acessibilidade; a existência de estabelecimentos de ensino adequados para os filhos dos funcionários; e o acesso ao mercado de trabalho, à segurança social e a cuidados médicos. A primeira apreciação às 19 candidaturas, estritamente técnica, será conhecida em setembro. A decisão final será tomada em novembro. Além do Porto, concorrem Amesterdão, Atenas, Barcelona, Bona, Bratislava, Bruxelas, Bucareste, Copenhaga, Dublin, Estocolmo, Helsínquia, Lille, Malta, Milão, Sofia, Varsóvia, Viena e Zagreb.

Até novembro, o caminho será feito pela diplomacia. Que, aliás, já está no terreno: vários países candidatos já enviaram uma delegação à sede da empresa em Londres, para fazer lobby em favor da sua candidatura. No caso de Portugal, também chegaram ao edifício em Londres panfletos a publicitar as vantagens da candidatura nacional. Pequeno problema: a cidade publicitada era Lisboa, a primeira escolha do governo, que acabou por recuar e dar o lugar ao Porto. Mas Portugal não tem sido apontado na imprensa internacional como favorito. Notícias vindas a público até já deram conta de um acordo franco-alemão, nos termos do qual a EMA iria para a cidade francesa de Lille e a Autoridade Bancária Europeia, outra agência (de menor dimensão) sediada em Londres, para Frankfurt. A alegada aliança entre os dois países foi desmentida pela própria chanceler alemã. "Não existe nenhum acordo franco-alemão sobre isso", garantiu Angela Merkel em junho, citada pelo site Politico.

"É Portugal inteiro que se está a candidatar"

Ontem, na apresentação da candidatura portuguesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou-se consciente das dificuldades da candidatura nacional, mas sublinhou que o Porto "cumpre todos os requisitos" e que é "Portugal inteiro que se está a candidatar". Já Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, garantiu que, a acontecer, a instalação da EMA no Porto não vai ter custos para o país. "Isto não é o Euro do futebol. Não vamos construir estádios para receber a EMA", afirmou ao autarca, que fez questão de sublinhar que, há dez anos o Porto seria "incapaz de fazer uma candidatura desta natureza"."Hoje temos a possibilidade de arcar com estes desafios, independentemente do resultado final", acrescentou.