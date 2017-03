Pub

Ferro Rodrigues realçou em Roma que a Europa precisa de mais unidade e de avançar

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, realçou hoje que o populismo e o radicalismo nunca encontraram "terreno fértil" em Portugal apesar da "dureza social do ajustamento económico dos últimos anos", rejeitando "uma Europa reduzida ao mercado único".

Ferro Rodrigues participou hoje e quinta-feira na conferência extraordinária dos presidentes dos parlamentos da União Europeia, em Roma, e, de acordo com os excertos da intervenção à qual a agência Lusa teve acesso, destacou "os benefícios inestimáveis que a construção europeia trouxe à paz e à prosperidade" e o contributo dado "para a consolidação democrática em Portugal e noutros Estados Membros da União Europeia".

Na conferência, para assinalar os 60 anos da assinatura do Tratado de Roma, o presidente da Assembleia da República realçou o facto de o "populismo e o radicalismo nunca terem encontrado em Portugal terreno fértil, não obstante a dureza social do ajustamento económico dos últimos anos".

Ferro Rodrigues considerou "o Livro Branco da Comissão Europeia um contributo útil no debate sobre o futuro da Europa", mas rejeitou dois dos cenários apresentados que são "uma Europa reduzida ao mercado único e uma Europa centrada só em algumas áreas, que deixasse fora da sua ação a coesão, a convergência e o emprego."

O presidente do parlamento português enfatizou ainda que para que "a Europa possa afirmar a sua voz num mundo multipolar precisa de mais unidade e de avançar", defendendo a necessidade de completar a União Económica e Monetária e preservar as quatro liberdades.

" [A Europa] deve também ser mais próxima dos cidadãos, no que os parlamentos nacionais têm um papel fundamental", sublinhou.

Com Ferro Rodrigues em Roma, pela representação portuguesa, esteve também presidente da Comissão de Assuntos Europeus, a deputada do PSD Regina Bastos.

O ex-presidente da Comissão Europeia Romano Prodi, o ex-primeiro-ministro italiano Mario Monti, a presidente da câmara baixa do parlamento dos Países Baixos, Khadija Arib e a presidente da Câmara dos Deputados de Itália, Laura Boldrini foram alguns dos intervenientes nesta conferência.

Este encontro europeu comemorativo dos 60 anos da assinatura do Tratado de Roma contou ainda com a presença do presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, da vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans e do primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni.