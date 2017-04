Pub

Os polícias, muitos deles reformados, empunharam cartazes onde se podia ler frases como "Dizemos Basta, Vencimentos Congelados, Índices Congelados" ou "50 anos de descontos, 50% de reforma".

Cerca de meia centena de polícias e sindicalistas manifestaram-se hoje em Lisboa contra cortes nas pensões, aproveitando o 28.º aniversário dos confrontos entre polícias na Praça do Comércio, que ficaram conhecidos como "secos e molhados".

A manifestação, que decorreu pacificamente e sem palavras de ordem, foi organizada pelo Sindicato Independente Livre da Polícia (SILP), um dos muitos sindicatos na força de segurança.

Os reformados da PSP "estão a ser muito penalizados com os cortes nas suas reformas", disse a presidente do SILP, Mónica Sério, que lamentou a grande diferença entre os cortes nas reformas sofridos pela PSP e pela GNR (com menores cortes).

"Neste momento temos reformados da PSP a passar necessidades, levando cortes de cerca de 400 euros por mês", assegurou.

