PJ faz buscas na Ordem dos Enfermeiros

Pub

Operação relacionada com alegadas irregularidades financeiras

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Ordem dos Enfermeiros, avançou a SIC Notícias, na sequência da denúncia de alegadas irregularidades financeiras. Fonte ligada à investigação confirmou que a operação se destina à "recolha de prova" relacionada com uma queixa efetuada pela bastonária da classe.

Como o DN avançou a 12 de fevereiro, a bastonária, Ana Rita Cavaco, avançou com dois processos disciplinares contra a sua vice-presidente, Graça Machado, e o diretor financeiro da instituição, José Lopes. À primeira são imputados factos como acumulação ilegal de ordenados (da OE e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo), despesas sem justificação e uma "cunha", enquanto José Lopes é acusado de ter alterado o sistema informático que controla as horas de trabalho, de não ter pago o IMI de vários imóveis propriedade da OE e de também ter metido uma "cunha".

Acusados em processos disciplinar, Graça Machado e José Lopes denunciaram numa reportagem da TVI eventuais práticas ilegais no interior da OE, como pagamentos de viagens fictícias aos membros do conselho diretivo, além de casas, eletrodomésticos e despesas de vestuário.

Posteriormente, também na TVI, o diretor financeiro e a vice-presidente, ambos suspensos de funções, acusaram ainda a bastonária de várias irregularidades relacionadas com o preenchimento de despesas e com a reestruturação dos serviços jurídicos, alegadamente em interesse próprio.