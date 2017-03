Pub

Um homem foi detido

A Polícia Judiciária de Braga encontrou e resgatou a menor, de 13 anos, que estava desaparecida há uma semana em Ponte de Lima, confirmou ao DN fonte oficial da PJ. De acordo com o Correio da Manhã um homem, com 25 anos, foi detido. A operação de resgate aconteceu em Ílhavo.

Fonte oficial da PJ adianta que a adolescente está bem e remete mais informações para mais tarde. O CM adianta que Mariana Leirinha foi encontrada na casa do sequestrador, não longe do local onde foi captado sinal do telemóvel da menor.

O alerta para o desaparecimento de Mariana Leirinha foi dado ao final do dia de sexta-feira passada. A adolescente, residente na freguesia de Beiral do Lima, "apanhou o autocarro dos transportes escolares, na sexta-feira de manhã, para ir para as aulas mas não se apresentou na escola", contou então fonte do Comando Nacional da GNR.

Praticamente desde o início, as operações de busca foram alargadas à região de Aveiro devido à captação de um sinal do telemóvel naquela zona

(Em atualização)