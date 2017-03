Pub

O primeiro a ser punido é Superintendente. Paulo Sampaio era o responsável pelo departamento de onde desapareceram as armas e a ministra ordenou que cessasse a comissão de serviço em Bissau, onde estava atualmente como oficial de ligação do MAI

Está concluído o inquérito interno da PSP, ordenado pela ministra da Administração Interna, para apurar responsabilidades em relação ao desaparecimento de 57 pistolas Glock, da direção nacional desta polícia. Segundo um comunicado do ministério foram instaurados processos disciplinares "à cadeia hierárquica" do Departamento de Apoio Geral (DAG), onde as armas estavam armazenadas.

Um destes processos disciplinares atinge um superintendente, Paulo Sampaio, que à altura dos acontecimentos era o diretor do DAG. Está há dois meses na Guiné-Bissau, onde tinha iniciado uma comissão de serviço de três anos como oficial de ligação do ministério da Administração Interna. Não é conhecido ainda o nível do seu envolvimento no caso, mas Constança Urbano de Sousa já ordenou que cessasse esta comissão de serviço.

A ministra determinou ainda a realização de um "inventário rigoroso" de todas as armas e munições existentes na PSP, GNR e SEF. Estas forças de segurança devem ainda informar a Inspeção-Geral da Administração Interna sobre "todos os procedimentos relativos ao controlo, registo, distribuição e armazenamento de todo o armamento". O objetivo é "harmonizar o reforço dos mecanismos e procedimentos de segurança, supervisão e controlo".